به گزارش خبرنگار مهر، محمود دادگو بعد از ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از قهرمانان و مدال آوران ورزشی سال 89 استان البرز که در تالار نژاد فلاح کرج برگزار شد، اظهار داشت: فرهنگ ورزش باید در جامعه ترویج شود.



وی ادامه داد: ورزشکاران استان البرز در چند سال اخیر برای استان البرز افتخار آفرین بوده اند که آئین تجلیل از آنها هر سال بهتر خواهد شد.



رئیس شورای شهر کرج با بیان اینکه ورزش استان البرز رشد و توسعه خوبی را تا کنون داشته است، اضافه کرد: از ورزشکاران استان البرز که موفق به کسب مدال های رنگارنگ در سطح جهانی، بین المللی، آسیایی و کشوری شده اند به خوبی تجلیل خواهد شد.



در آئین تجلیل از قهرمانان و مدال آوران ورزشی سال 89 استان البرز قرعه کشی صورت گرفت و جوایزی نیز اهدا شد.