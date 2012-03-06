از تایید امنیت ایمیل ملی تا استفاده از سلولهای بنیادی در درمان نارسایی قلبی

به گزارش خبرنگار مهر، در جذابترین و مهمترین اخبار فناوری های نوین طی یک روزی که گذشت جزئیات آخرین نتیجه گیری درباره نوترینوها و تولید نانوساختارهایی با کاربرد در صنایع هوا و فضا نیز به چشم می خورد.

سلولهای بنیادی به درمان نارسایی های قلبی می شتابد

محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از سلولهای بنیادی مغز استخوان موفق به ترمیم بافت عروق کرونر 2بیمار 70 و 63 ساله که دچار نارسایی عروق کرونری بودند شدند که در آینده قرار است این روش بر روی نارسایی قلبی مادرزادی نیز اجرایی شود.

از آنجایی که پیوند قلب یک پروژه بسیار سنگین است در سالهای اخیر استفاده از سلولهای بنیادی به عنوان روشی کمتر تهاجمی و نیمه تهاجمی نسبت به عمل پیوند قلب مورد توجه قرار گرفته و براین اساس تزریق سلولهای بنیادی با منشا مغز استخوان که چندین سال است که توسط پژوهشگاه رویان و در برخی از مراکز درمانی تهران انجام می شده در مشهد برای درمان بیماران نارسایی قلبی اجرایی شد و حتی قرار است هفته ای 2 بیمار نارسایی قلبی در مشهد با استفاده از این روش تحت درمان قرار گیرند.

ایمیل ملی کاملا امن است

در حالیکه کاربران متقاضی دریافت سرویس ایمیل ملی با مراجعه به سایت "ایران دات آی آر" و ثبت درخواست ثبت نام خود با عبارت "There is a problem with this website's security certificate" که مربوط به اشکال در گواهینامه امنیتی این وب سایت است روبرو می شوند مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات در گفتگو با مهر تاکید کرد که این پیغام امنیتی به هیچ عنوان برای کاربرانی که می خواهند از ایمیل ملی استفاده کنند مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

به گفته سعید مهدیون، ایمیل ایرانی "ایران دات آی آر" در حال کار و فعال است و مشکلی از بابت دسترسی به این پست الکترونیکی برای کاربران وجود ندارد و پیغامهای امنیتی که برای ورود به این سرویس دهنده به کاربران داده می شود، کاملا طبیعی است چراکه کمپانی مایکروسافت هیچ علاقه ای ندارد که جز خودش شرکت و یا کشوری دیگر به این عرصه وارد شود و رشد کند.

وی معتقد است: از آنجایی که تمامی نرم افزارها و سیستم عاملها به صورت انحصاری در اختیار مایکروسافت است طبیعی است که با راه اندازی ایمیل ایرانی و هرگونه پست الکترونیکی ممانعت به عمل آورد اما این پیغام به هیچ عنوان مربوط به ضعف امنیتی ایمیل ملی نیست و حتی استقبال کاربران ایرانی از این پست الکترونیکی ملی روز به روز افزایش می یابد.

بتنهای ایرانی ساختمانها را ضد زلزله می‌کنند

به گزارش مهر، نشریه پاپ ساینس و اکونومیست در گزارشی جدید اعلام کرده اند که ایران در زمینه ساخت بتن نسبت به بسیاری از کشورهای جهان، پیشرفته تر است.براساس بررسی های نشریه علمی پاپ ساینس با توجه به اینکه کشور ایران در منطقه زلزله خیزی واقع شده، مهندسان ایرانی توانایی ساخت قدرتمند ترین مصالح ساختمامی که از توانایی مقاومت در برابر زمین لرزه های کوچک برخوردار است را دارند و از این رو این نوع بتن سازه های ایرانی را در برابر بسیاری از لرزه ها و فشارهای خارجی مقاوم و غیر قابل نفوذ ساخته است.

در این گزارش به ترکیبات بتنهای ایرانی اشاره و عنوان شده که استفاده از کوارتز و منسوجات ویژه ای در ترکیب بتن این ماده را در برابر فشارهای بالا و موقعیتهای ناپایداری مانند زلزله مقاوم می سازد.

همچنین اکونومیست نیز با دوگانه نامیدن فناوری ساخت بتنهای مقاوم و هوشمند نامیدن این بتنها به بررسی توانایی ایرانی ها در تولید بتنهای مقاوم برای مصارف شهری و نظامی پرداخته است که بر این اساس مهندسان عمران ایرانی علاقه زیادی دارند تا از این بتن هوشمند در ساخت سازه های مختلفی از سدها گرفته تا لوله های فاضلاب استفاده کنند.

موبایلی با دوربین 41 مگاپیکسلی برای شیفتگان عکاسی

بزرگترین نمایشگاه جهانی فناوری موبایل اول مارس 2012 به پایان رسید و دستگاه PureView 808 که مجهز به یک دوربین 41 مگاپیکسلی است توانست جایزه بهترین نمایش دستگاه موبایل جدید را از آن خود کند . این موبایل هوشمند که از ماه می با قیمت حدود 450 یورو وارد بازار اروپا می شود از نظر امکانات هیچ تحول خاصی را نشان نمی دهد اما در حقیقت توانسته جهشی بسیار بلند در تکامل دنیای تصویر در حرکت بردارد.

این موبایل هوشمند که از تمام عملکردهای عادی یک "اسمارت فن" برخوردار است، برپایه حسگرها و لنز Carl Zeiss با وضوح تصویر 41 مگاپیکسلی است و با دوربین آن می توان در کیفیت full HD با سرعت 1080p فیلمبرداری کرد و با استفاده از عملکرد Nokia Rich Recording صدا را با کیفیت بالایی ضبط کرد.

تصاویر مجازی به دنیای واقعی ورود می کنند

به گزارش مهر، یک طراح سوئیسی با ساخت دستگاهی توانست مرز میان دنیای واقعی و خیالی را درحالی که مشغول پیاده روی در پارک است از میان بردارد و از تماشای مناظر مجازی سه بعدی لذت ببرد. "یان تورپوس" درحال اجرای پروژه ای با عنوان "لایف کلیپر 3" است که از یک عینک محافظ پلیس و دوربینی تشکیل شده که روی عینک نصب شده است و افراد با گذاشتن این عینک می توانند ادراکات شخصی خود را ایجاد کنند. این طراح سوئیسی با یک کوله پشتی فضانوردان که یک سری دستگاه را داخل آن گذاشته بود و درحالی که عینک محافظ را به چشم داشت در پارک "سن یوهان" شهر بیسل گردش کرد.

وی با نگاه به نمایشگر پلاستیکی عینک محافظ خود می تواند درختان معمولی با شاخ و برگهای عادی را ببیند اما در چشم انداز این تصویر یک سری حیوانات مجازی برای مثال سوسکهای پردار درحال پرواز و کرمهای سبز رنگ غول پیکر را تماشا کند.

در این پروژه، شرایط واقعی در کنار شرایط مجازی گذاشته می شود و هر زندگی واقعی، زندگی مجازی سازگار با خود را می سازد. کاربر می تواند روی هر دوی این دنیاها تاثیر بگذارد وعناصر تصادفی نیز همزمان در بخشی از دنیای واقعی و دنیای مجازی نقش خود را ایفا می کنند.

آخرین نتیجه گیری درباره نوترینوها و تئوری نسبیت انیشتین

ماه سپتامبر فیزیکدانانی که بر روی آزمایش "نوترینوی سرن به سمت گرن ساسو" کار می کردند به نتایج جالبی دست یافتند که به اعتقاد جامعه جهانی می توانست تئوری نسبیت انیشتین را به چالش بکشد. این دانشمندان کشف کردند که ذرات نوترینو فاصله میان سرن در ژنو تا گرن ساسو در مرکز ایتالیا را با سرعتی بیش از سرعت نور پیموده اند.اما در روزهای اخیر فیزیکدانان آزمایش اپرا اعلام کردند که نتایج مربوط به نوترینوهایی که با سرعتی فراتر از نور حرکت کرده بودند نتیجه یک خطای اتصال بود و براین اساس گروه فناوریهای نوین مهر امروز مصاحبه ای را با دانشمند موسسه ملی فیزیک هسته ای ایتالیا و عضو پروژه اپرا انجام داد و جزییات بیشتری را در این باره جویا شد.

این فیزیکدان درباره نتایج محاسبات خود اینگونه توضیح داد: "آزمایش اپرا برپایه اندازه گیریهای مفاهیم ساده فاصله و زمان نتیجه گرفته است که ذرات نوترینو 60 نانو ثانیه سریعتر از نور حرکت کرده اند. در این اندازه گیری، مفهوم فاصله مشخص است به نحوی که موقعیت تولید نوترینوها در سرن به آسانی با استفاده "جی. پی. اس" قابل شناسایی است اما تعیین موقعیت "گرن ساسو" به دلیل اینکه در زیر کوه قرار گرفته دشوارتر است. با وجود این، دانشمندان آزمایش اپرا گفته اند که فاصله میان سرن و گرن ساسو با یک عدم اطمینان 20 سانتیمتر برابر با 730 کیلومتر است و این درحالی است که اندازه گیری زمان حرکت نوترینو بسیار دشوار است.

براین اساس تیم اپرا اظهار داشته که لحظه تولید نوترینوها و لحظه رسیدن آنها به آشکارساز اپرا را با استفاده از ساعتها و با دقت می توان اندازه گیری کرد و در اینجا نکته ای که موجب خطا می شود خود را نشان می دهد.

نانوساختارهایی با کاربرد در صنایع هوا و فضا تولید شد

پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژیهای نو سازمان علمی و صنعتی ایران نیز با راه اندازی آزمایشگاه مواد نانو ساختار در سازمان پژوهشهای صنعتی ایران اقدام به تولید نانو ساختارهایی با کاربرد در صنایع الکترونیکی و هوافضا می کند.

نانو تکنولوژی فهم و بکارگیری خواص جدیدی از مواد و سیستمهایی در ابعاد نانومتر است که اثرات فیزیکی جدیدی از خود نشان می دهند. این فناوری یک دانش میان رشته ای است که در زمینه های پزشکی، داروسازی، دامپزشکی، زیست شناسی، فیزیک کاربردی، مهندسی مواد، شیمی ابر مولکول و مهندسی مکانیک، مهندسی برق و مهندسی شیمی کاربرد دارد.

با توجه به اهمیت مواد نانو سایز و نانو ساختار و مواد کامپوزیت، تنوع و قابلیت فرایند متالورژی پودر در تولید قطعات صنعتی و مواد حسگر، پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژیهای نو سازمان علمی و صنعتی ایران اقدام به راه اندازی آزمایشگاه مواد نانو ساختار، کامپوزیت و متالورژی پودر (2NCPM) کرده است.