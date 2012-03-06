لرستان ظرفیت صادرات 500 میلیون دلار سنگ را دارد/ ضرورت توسعه صادرات

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حالیکه امکان صادرات سنگ لرستان تا سقف 500 میلیون دلار وجود دارد که باید با راه اندازی پایانه های صادراتی سنگ در استان در مسیر توسعه صادرات در این بخش گام برداشت.

وی ادامه داد: با بررسی ها و کارشناسی هایی که انجام داده ایم، در لرستان فقط در حوزه سنگ، امکان صادرات تا سقف 500 میلیون دلار وجود دارد، اما در حال حاضر صادرات غیرنفتی این استان بر اساس آخرین آمار در تمام بخشها حدود 115 میلیون دلار است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به اینکه عمده واحدهای تولیدی استان مربوط به صنایع کانی های غیر فلزی است، اظهار داشت: 721 واحد صنعتی کانی های غیر فلزی در استان فعالیت می کنند.

وی یادآور شد: واحدهای صنعتی حوزه کانی های غیرفلزی بیشترین موقعیت شغلی را نسبت به سایر واحدهای تولیدی در استان ایجاد کرده است.

بیرانوند با اشاره به اینکه 450 واحد سنگبری در استان در حال فعالیت هستند افزود: این تعداد واحد سنگبری بیش از پنج هزار شغل را به صورت مستقیم در استان ایجاد کرده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با اشاره به اینکه ظرفیت واحدهای سنگبری استان 12.5 میلیون متر مربع است، تصریح کرد: 11.6 درصد از کل سنگبری های کشور در استان لرستان قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه 24 درصد از ذخایر سنگ کشور در استان لرستان قرار دارد تصریح کرد: در حوزه حجم تولیدات بعد از استان اصفهان در رتبه دوم کشور قرار داریم.

بیرانوند ادامه داد: استان لرستان با توجه به منابع غنی سنگ به خصوص سنگهای تزئینی و نما در منطقه، در زمینه سرمایه‌گذاری در راستای فرآوری انواع سنگهای تزئینی، ساختمانی و مواد کانی غیرفلزی استانی مستعد است.