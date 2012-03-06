هزینه در ورزش سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جوادی بعد از ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از قهرمانان و مدال آوران ورزشی سال 89 استان البرز که در تالار نژاد فلاح کرج برگزار شد، اظهار داشت: خرج کردن در ورزش هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است.



وی ادامه داد: باید در ورزش هزینه کرد و ورزشکاران توانمند را پرورش داد تا سطح ورزش استان البرز پیشرفت کند.



این ورزشکار البرزی گفت: جوانان ورزشکار این شهر توانایی حضور در مسابقات آسیایی، بین المللی و کشوری را دارد بنابراین باید به جوانان ورزشکار این شهر بیشتر توجه شود.



جوادی افزود: جوانان با استعداد و با پتانسیل زیادی در استان البرز وجود دارد که نیازمند توجه هستند تا شکوفا شوند.

