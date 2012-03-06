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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۳۸

جوادی:

هزینه در ورزش سرمایه گذاری است

هزینه در ورزش سرمایه گذاری است

کرج - خبرگزاری مهر: یکی از ورزشکاران مدال آور استان البرز گفت: خرج کردن در ورزش هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جوادی بعد از ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از قهرمانان  و مدال آوران ورزشی سال 89 استان البرز که در تالار نژاد فلاح کرج برگزار شد، اظهار داشت: خرج کردن در ورزش هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است.

وی ادامه داد: باید در ورزش هزینه کرد و ورزشکاران توانمند را پرورش داد تا سطح ورزش استان البرز پیشرفت کند.

این ورزشکار البرزی گفت: جوانان ورزشکار این شهر توانایی حضور در مسابقات آسیایی، بین المللی و کشوری را دارد بنابراین باید به جوانان ورزشکار این شهر بیشتر توجه شود.

جوادی افزود: جوانان با استعداد و با پتانسیل زیادی در استان البرز وجود دارد که نیازمند توجه هستند تا شکوفا شوند.
 

کد مطلب 1553743

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