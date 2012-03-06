12 اسفند برگ زرین دیگری از دفتر وفاداری به انقلاب اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، در متن پیام تقدیر حجت الاسلام حسن ترابی و سجاد معین آمده است: مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه بروجرد، سلام و دورود پروردگار بر شما که بار دیگر وفاداری خود را به انقلاب اسلامی ثابت کرده و آرزوی دشمن را با خلق حماسه ماندگار 12 اسفند نقش برآب نمودید.

در عصری که آرزوی همیشگی حضرت امام خمینی(ره) و شهدا در صدور انقلاب اسلامی ایران به سراسر دنیا با خیزش مردم ستم دیده کشورهای اسلامی و جنبش ضد سرمایه داری در غرب در حال محقق شدن است و ثبات نظامهای حکومتی مردم سالار را جایگاه و درصد مشارکت مردم معین می کند، بار دیگر شاهد حضوری بی نظیر و انتخاباتی بابصیرت و لبیکی جانانه به مقام معظم رهبری بودیم و این بار نیز مردم همیشه در صحنه بروجرد کارنامه درخشان دیگری از خود در تاریخ انقلاب به یادگار گذاشتند بی تردید شکر نعمت داشتن چنین مردم و چنین رهبری، حنجره ای به وسعت تعصب دینی و غیرت ملی می طلبد.

بی شک، حضور غرور انگیز ملت حماسه ساز ایران اسلامی در انتخابات روز دوازدهم اسفند ماه 90، برگ زرین دیگری از دفتر رشادت و وفاداری به انقلاب اسلامی بود. آری مردم شهرستان بروجرد به مثابه سایر نقاط ایران اسلامی و به رغم توطئه های چند ماهه استکبار جهانی، با حضور فراگیر و امید آفرین خود در پای صندوقهای رای، حماسه دیگری را آفریدند و همان گونه که مقام معظم رهبری در روزهای پس از انتخابات پیش بینی کرده بودند، سیلی سخت دیگری بر چهره استکبار جهانی نواخته شد.

حضور با بصیرت مردم شهرستان نشان داد که ایرانی مسلمان همانطوری که پیشکسوت کشورهای اسلامی در بیداری است، امروز نیز می تواند به عنوان الگوی خوبی از مردم سالاری دینی، حفظ استقلال و آزادی، پایبندی به ارزشها، گفتمان ایمان و عدالت، کانون پیشرفت معنوی و مادی و خار چشم دشمنان اسلام باشد.

مهمترین پیام این حضور اعلام وفاداری مجدد مردم با رهبر معظم انقلاب رای به جمهوری اسلامی است.

آنچه در این میان مهم است لزوم قدردانی و قدر شناسی کاندیداهای محترم و نماینده منتخب، نسبت به مردم همیشه در صحنه و وفادار بروجرد و اهتمام به خدمت خالصانه و دلسوزانه نسبت به آنان است.

از مهمترین نکات پس از انتخابات، لزوم تبدیل رقابت به رفاقت و همدلی است که کاندیداهای محترم باید نسبت به آن اهتمام ویژه ای داشته باشند.

اینجانبان، با سپاس به درگاه احدیت، این حماسه بزرگ را به محضر مقام معظم رهبری مدظله العالی، مراجع عظام تقلید و علماء دامت برکاتهم و عموم مردم شریف بروجرد تبریک عرض نموده و از همه کسانی که با تلاش و تقوای سیاسی، زمینه تحقق این افتخار اسلامی را فراهم نموده اند به خصوص هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی شهرستان و همه دست اندرکاران ستاد انتخابات شهرستان، نیروهای نظامی و انتظامی و رسانه های عمومی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی و تمامی نامزدهای انتخاباتی، که موجبات هم افزایی حضور و گرمی منظور را فراهم آوردند، قدردانی می نماید و برای نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی و دیگر کاندیداهای محترم که باید در رقابت مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت نمایند آروزی موفقیت دارد.

امیدواریم نتیجه انتخابات، تشکیل مجلسی خوب و منسجم باشد تا در آینده شاهد پیشرفت، توسعه پایدار و ثبات و آرامش بیشتری برای شهرستان بروجرد باشیم.