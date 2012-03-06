هیئت دولت یکشنبه به البرز سفر می کند

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر از سفر روز یکشنبه هفته آینده رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان البرز خبر داد و گفت: در سفر قبلی دولت به این استان 270 مصوبه به تصویب رسید که ماحصل آن عمران و ابادانی این استان نوپا است.

وی ادامه داد: سفر دولت که در آستانه سال نو به این استان صورت می گیرد، با عیدی ویژه برای شهروندان البرز نشین همراه است و آن اجرای شدن همه مصوبات سفر دولت به البرز است.

فرهادی با اشاره به جزئیات برنامه سفر دولت ابراز امیدواری کرد: این سفر منشا پیشرفت روزافزون استان و رفع کمبودها در بخشهای گوناگون شود.

وی با اعلام اینکه دولت در این دور از سفر خود به البرز به شهرستانها نیز سفر می کند از دیدار عمومی وی با مردم خبر داد و گفت: کمیته استقبال از رئیس جمهوری تشکیل شده و البرز یکپارچه میزبان رئیس جمهوری محبوب و دولت مهرورز خواهد بود.

استاندار البرز ادامه داد: دیدار با نخبگان و مدیران شهری، برگزاری جلسه هیئت دولت و سرکشی وزرا به دستگاههای مربوطه از دیگر برنامه های این سفر است.