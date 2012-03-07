رعایت انضباط و اخلاق مهمترین ویژگی های انتخابات مجلس نهم بود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت عصر سه شنبه در دیدار با مجریان انتخابات نهم در خراسان شمالی انضباط و اخلاق را از مهمترین ویژگی های انتخابات مجلس نهم در خراسان شمالی برشمرد و گفت: مردم اصول اخلاق سیاسی را در این انتخابات رعایت کردند.

وی تصریح کرد: مردم با حضور گسترده خود در پای صندوق های رای ضمن لبیک به ندای مقام معظم رهبری، اخلاق و قانون انتخابات را نیز به درستی رعایت کردند.

شفقت اظهار داشت: حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی از عنایات و الطاف خفیه الهی در شرایط حساس نظام بود.

وی در ادامه گفت: در شرایطی که دشمنان و بدخواهان نظام گمانه زنی برای کاهش حضور مردم در انتخابات داشتند این حضور حماسی تمامی معادلات آن ها را به هم زد.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه سیاسیون باید رفتارخود را با خواسته های مردم منطبق کنند افزود: تشکل ها و فعالان سیاسی همکاری خوبی در برگزاری انتخابات داشته و با درایت و هوشمندی، آرامش پشت صحنه را حفظ کردند.

شفقت اظهار داشت: صفا و صمیمیت خوبی بین داوطلبان، مجریان و طرفداران کاندیداها در این دوره حاکم بود.

نماینده عالی دولت در استان اضافه کرد: اتحاد و همدلی مسئولین، باعث امیدواری مردم شده و این وحدت رمز موفقیت نظام در عرصه های مختلف جامعه است.

وی در پایان از نقش علما و روحانیون در فضا سازی برای حضور گسترده مردم قدردانی کرد و افزود: علما و نخبگان جامعه ضمن درک شرایط داخلی و خارجی نقش ارزنده ای در مشارکت بالای مردم داشتند.