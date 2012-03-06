تصمیم هند برای تحریم صنایع نظامی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هندوستان، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه اعلام کرد: از تصمیم هند برای تحریم شش شرکت اسلحه سازی در ارتباط با پرونده فساد مالی و رشوه در خصوص فروش تسلیحات در سال 2009 شوکه شدیم.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که هند اعلام کرد به دلیل رشوه رژیم صهیونیستی به یک مامور هندی، به مدت ده سال قراردادهای نظامی خود را با شش شرکت تسلیحاتی رژیم صهیونیستی لغو می کند.

این تحریمها شرکتهای خارجی به خصوص صنایع نظامی رژیم صهیونیستی، سنگاپور و سوئیس را مورد هدف قرار داده است.

سخنگوی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی نیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تاکید کرد: چنین تصمیمی را از سوی هند انتظار نداشتیم و این تصمیم غیرقابل پیش بینی و زودهنگام بود.