تاکید بر گسترش همکاری های تجاری بین ایران و بلاروس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیرامور خارجه در دیداربا نخست وزیر بلاروس از طرف رحیمی معاون اول رئیس جمهور از نخست وزیر بلاروس برای سفر به ایران دعوت بعمل آورد.

وی در این دیدارگفت: اراده رئیس جمهور اسلامی ایران گسترش بیشتر مناسبات با بلاروس با رویکردی ویژه میباشد و باید با کشف امکانات و نیازهای متقابل و برگزاری نمایشگاههای بازرگانی و توسعه تماسهای مردمی و گردشگری، زمینه های افزایش همکاریها را مهیا ساخت.

وی اضافه کرد: باید شرایط تماسهای مردمی را بگونه ای تسهیل کرد که رفت و آمدها آسان شود.

صالحی با اشاره به موقعیت ژئوپلتیکی دو کشور،افزود: موقعیت دو کشور به گونه ای است که میتوان برای انتقال و ترانزیت کالا و مسافر به سایر کشورها استفاده کرده و همکاریهای چندجانبه را شکل دهد.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران شریک و دوستی مطمئن برای بلاروس خواهد بود.

نخست وزیر بلاروس نیز در این دیدار ضمن خوشامدگویی به هیات جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد در نتیجه این سفر صفحه جدیدی در همکاریهای دو کشور گشوده شود و پروژه های جدید همکاری طراحی و اجرایی گردد.

وی افزود: ما مصمم هستیم تمامی توافقات گذشته را بدون توجه به هرگونه مشکلی بر سر راه آنها اجرایی و محقق نمائیم.

میخائیل مسنیکوویچ با اشاره به اینکه نشست اخیر یازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور سازنده بود، ابراز امیدواری کرد: این اجلاس به پیشبرد همکاریهای اقتصادی ایران و بلاروس کمک کند.

وی با ابراز رضایت از پیشرفت همکاریهای اقتصادی و تجاری فیمابین علاقمندی مینسک را برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی ایران در پروژه های سازندگی این کشور اعلام داشت و گفت: سال 2013 بعنوان بیستمین سالگرد برقراری روابط سیاسی دو کشور سال جهش در مناسبات فیمابین خواهد بود

