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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۴۲

اکران نمایش "مرد کوچک و حسنی شجاع" در گرگان

اکران نمایش "مرد کوچک و حسنی شجاع" در گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایش "مرد کوچک و حسنی شجاع" در مجتمع فرهنگی و هنری گرگان به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش در دو نوبت اکران میزبان 600 نفر از کودک و نوجوان دختر و پسر شهر گرگان بود.

این نمایش برای کودکان و نوجوانان ابتدای و راهنمایی شهر گرگان اجرا شد.

سرپرست مجتمع فرهنگی هنری گرگان عصر سه شنبه در حاشیه اجرای این نمایش گفت: اجرای این نمایش به همت مربیان مجتمع فرهنگی هنری گرگان بود که از موضوعات محتوای این نمایش می توان به فرهنگ ایثار و نوع دوستی، دوست یابی و فعالیت گروهی اشاره کرد.

لیلا مهشاد هدف از اجرای آن، ضمن انتقال غیر مستقیم مفاهیم دینی و مذهبی، آشنایی دانش آموزان با مجتمع تازه تاسیس گرگان اعلام کرد.

وی گفت: امید این را داریم که در آینده بتوانیم از فعالیت های کانونی برای مخاطبین خود تولیدات بیشتر با کیفیت محتوایی بالا را ارائه دهیم.

کد مطلب 1553752

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