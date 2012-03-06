اکران نمایش "مرد کوچک و حسنی شجاع" در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش در دو نوبت اکران میزبان 600 نفر از کودک و نوجوان دختر و پسر شهر گرگان بود.

این نمایش برای کودکان و نوجوانان ابتدای و راهنمایی شهر گرگان اجرا شد.

سرپرست مجتمع فرهنگی هنری گرگان عصر سه شنبه در حاشیه اجرای این نمایش گفت: اجرای این نمایش به همت مربیان مجتمع فرهنگی هنری گرگان بود که از موضوعات محتوای این نمایش می توان به فرهنگ ایثار و نوع دوستی، دوست یابی و فعالیت گروهی اشاره کرد.

لیلا مهشاد هدف از اجرای آن، ضمن انتقال غیر مستقیم مفاهیم دینی و مذهبی، آشنایی دانش آموزان با مجتمع تازه تاسیس گرگان اعلام کرد.

وی گفت: امید این را داریم که در آینده بتوانیم از فعالیت های کانونی برای مخاطبین خود تولیدات بیشتر با کیفیت محتوایی بالا را ارائه دهیم.