برگزاری همایش بررسی موانع توسعه اقتصادی/ اعزام کاروانهای راهیان نور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن علیزاده رئیس دانشگاه پیام نور لرستان در همایش بررسی موانع توسعه اقتصادی لرستان اظهار داشت: برای توسعه یکسری لوازم نیاز است که در کنار آن نیز راهکارهایی باید وجود داشته باشد تا استان ایده آل داشته باشیم.

وی با بیان اینکه لوازم و ابزارهای لازم برای استان ایده آل در استان لرستان وجود دارد، عنوان کرد: نیروی انسانی کار آمد و توانمند یکی از این ابزارها است.

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان یکی دیگر از ابزارهای لازم را منابع طبیعی و زمینهای کشاورزی مستعد برشمرد و تصریح کرد: استان لرستان قطب کشاورزی کشور محسوب می شود.

علیزاده ادامه داد: تنوع آب و هوایی استان، میراث فرهنگی و آثار تاریخی استان از دیگر ابزار و لوازم توسعه است.

وی با بیان اینکه برای توسعه استان با توجه به ابزارهای موجود در استان راهکارهای نیز لازم است، ادامه داد: جستجوگر و مطالبه گر نبودن دانشجویان یکی از مشکلات در دانشگاهها است.

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان یادآور شد: تفکر و مطالعات علمی یکی از راهکارهای توسعه در استان لرستان بوده ولی این به تنهایی کافی نیست و علم باید همراه با نو آوری باشد.

علیزاده عنوان کرد: یکی دیگر از راهکارهای توسعه برنامه ریزی بوده که باید در استان برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشیم.

ارسال 101 مقاله به همایش بررسی موانع توسعه اقتصادی

مسعود سعادت مهر دبیر این همایش نیز در سخنانی عنوان کرد: همایش منطقه ای بررسی موانع توسعه اقتصادی در راستای توسعه علمی و اتخاذ راهکارهای علمی توسعه اقتصادی لرستان برگزار شد.

دبیر علمی همایش منطقه ای بررسی موانع توسعه اقتصادی لرستان نقش عوامل فرهنگی و سیاسی در توسعه اقتصادی لرستان، بررسی مزیتهای نسبی استان، نقش رسانه، دولت و عوامل طبیعی در توسعه اقتصادی لرستان و بررسی جایگاه لرستان به لحاظ توسعه اقتصادی در بین استانهای کشور را از جمله محورهای این همایش برشمرد.

سعادت مهر با بیان اینکه این همایش به همت دانشگاه پیام نور استان برگزار شده است، بیان داشت: بعد از پایان مهلت ارسال آثار، کمیته داوری به بررسی مقالات پرداخته و مقالات برتر را برای ارائه در همایش انتخاب کرده است.

وی یادآور شد: 101 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که از این تعداد 47 مقاله پذیرش و از این تعداد 41 مقاله در قالب پوستر و 6 مقاله در قالب سخنرانی ارائه شد.

سعادت مهر افزود: لرستان با داشتن قابلیت‌های و ظرفیت ‌های متعدد در حوزه های کشاورزی، منابع طبیعی و نیروی انسانی متخصص متاسفانه جزو استانهای توسعه نیافته محسوب می‌شود که این امر شایسته استان نیست.

1500 واحد صنعتی در لرستان فعال است

رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت لرستان نیز در این همایش عنوان کرد: استان لرستان دارای مزیت و منابع بسیار بالایی است و در صورتیکه این مزیتها به فعلیت برسد علاوه بر تامین نیاز های خود قسمتی از نیاز کشور را نیز تامین می کنیم.

حجت الله بیرانوند تصریح کرد: در کشور ایران بیش از 500 هزار واحد صنعتی وجود دارد که از این تعداد بیش از هزار و 500 واحد در استان لرستان فعال هستند و این یک پتانسیل مناسب است.

بیرانوند ادامه داد: در حوزه معدن استان لرستان یک چهارم تولید کشور را دارد که یک ظرفیت بسیار مناسبی است.

وی با بیان اینکه نگاه به آینده ما را به هدف خواهند رساند، عنوان کرد: اگر صنعت بر اساس نگاه داخلی شگل گیرد این صنعت در آینده در فضای رقابتی جایی نخواهد داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان عنوان کرد: براساس چشم انداز باید در افق 1404 به عنوان قدرت اول منطقه باشیم که قطعا نیاز به جهاد اقتصادی است.

بیرانوند اضافه کرد: استراتژی راهبردی ما را به نتیجه می رساند و یکی از مشکلات در بخش تولید و اقتصاد این بوده که استراتژی مدونی نداشته ایم.

سند اشتغال لرستان منتشر می شود

وی بیان داشت: در سالهای اخیر اقدامات مطلوبی در استان صورت گرفته و استان لرستان برای اولین بار دارای سند آمایش شده که منتشر خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه سند اشتغال استان نیز منتشر می شود، گفت: در بسیاری از زمینه ها در کشور خودکفا شده ایم و نسبت به گذشته اقدامات مطلوبی صورت گرفته ولی کافی نیست.

بیرانوند همچنین با اشاره به راه اندازی پارک علم و فناوری در استان، تصریح کرد: تولید باید بر اساس علم و دانش باشد تا به اهداف مدنظر خود برسیم.

وی با بیان اینکه نقش مدیریت در حوزه تولید بسیار مهم است، ادامه داد: 12 درصد منابع آبی کشور در استان لرستان و اراضی بسیار مستعدی برای تولید محصولات ارگانیک وجود دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان به قابلیت استان در صنعت دارو اشاره و عنوان کرد: محصولات دارویی استان در کشورهای اروپایی حضور دارد و با احداث واحدهای در دست اجرا، لرستان به قطب داروی کشور تبدیل می شود.

4000 دانشجوی لرستانی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند

مسئول سازمان بسیج دانشجویی لرستان از اعزام 4 هزار نفر از دانشجویان دانشگاههای این استان به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد.

کریم زینی وند در حاشیه اعزام دانشجویان دانشگاههای لرستان به مناطق عملیاتی جنوب کشور گفت: 1200 نفر از دانشجویان دانشگاههای استان در قالب کاروانهای راهیان نور به مدت چهار روز از مناطق عملیلتی شلمچه، اروندکنار، طلائیه، هویزه، دهلاویه، سد کرخه و منطقه عملیاتی فتح المبین بازدید می کنند.

وی یادآور شد: 450 نفر از دانشجویان اعزامی از دانشگاه لرستان و بقیه از سایر دانشگاههای استان به این سفر معنوی اعزام شدند.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی لرستان یادآور شد: در مجموع حدود 4000 هزار نفر از دانشجویان استان در قالب کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.