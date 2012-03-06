گازهای سمی آل خلیفه یک قربانی دیگر گرفت/ادامه سرکوب اعتراضات مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، ساکنان روستای "ابوصبیع" از شهادت "سکینه علی احمد مرهون" 78 ساله در اثر استنشاق گازهای سمی نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه خبر دادند.

شاهدان عینی در روستای مذکور اعلام کردند: سکینه علی احمد در جریان سرکوب وحشیانه تظاهرات مردمی این روستا از سوی نیروهای امنیتی در ششم فوریه گذشته و به کارگیری گازهای سمی به طور گسترده از سوی این نیروها به مدت هفت روز تحت مراقبتهای ویژه قرار گرفت.

این شاهدان افزودند: مدتی پس از ترخیص از بیمارستان دوباره حال وی وخیم و به بیمارستان منتقل شد و تا لحظه شهادتش یعنی امروز تحت مراقبتهای ویژه بود.

شایان ذکر است که نیروهای آل خلیفه از انواع سلاحهای ممنوعه علیه مردم بحرین با حمایت رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس و سکوت آمریکا و دیگر مدعیان دفاع از حقوق بشر استفاده می کنند.