نگرش نامناسب به ثروت تهدید جدی دین و اعتقادات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید فریدون میرسیفی شامگاه سه شنبه در جلسه طرح صالحین پایگاه آیه الله مروج تبلیغات اسلامی اردبیل افزود: انسان در نتیجه فریفته شدن به زرق و برق مال دنیا، حتی تمام احکام الهی و ارزشهای اخلاقی را زیرپا می گذارد تا به آن دست یابد.

به گفته وی گاهی هم انسان بر اثر نداشتن برنامه مناسب در مصرف ثروت به دست آمده، دچار اسراف و تبذیر می شود و در نتیجه از حدود الهی تجاوز کرده به خود و سایر افراد جامعه ضرر می رساند.

این استاد دانشگاه قناعت را از فضیلتهای مهم اخلاقی و صفات پسندیده انسانی برشمرد و افزود: صرفه جوئی و قناعت در زندگی از گرفتار شدن انسان به رذیلت دنیا دوستی که ریشه همه خطاهاست جلوگیری می کند.

وی یادآور شد: حضرت علی (ع) علاوه بر تاکید بر این حقیقت که حریص هر چند همه امکانات دنیا را در اختیار داشته باشد باز فقیر است، فرموده است "خوش ترین زندگی را کسی دارد که خداوند متعال نعمت قناعت را به او عنایت کرده است".

میرسیفی به سفارش ائمه معصومین (ع) در خصوص قناعت اشاره کرد و متذکر شد: در مجموعه تعالیم الهی اسلام، هم در زمینه شیوه های به دست آوردن مال و هم در نحوه مصرف آن احکام و مقرراتی وضع شده است.

وی با ذکر حدیثی عنوان کرد: هرکس در زندگی به مقدار کفاف بسنده کند، طولی نمی کشد که به آسایش و راحتی دست یافته و زندگی آسوده ای خواهد داشت.

