بنی یاس امارات از سد یاران عقیلی گذشت/ تعویق دیدار نسف قارشی - الجزیره

به گزارش خبرگزاری مهر، روز نخست از هفته اول مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا عصر امروز شنبه با برگزاری دیدار بنی یاس امارات و العربی قطر پیگیری شد. بنی یاس که در این بازی خانگی از امتیاز میزبانی بهره می‌برد با 2 گل به پیروزی رسید و صدرنشین گروه B مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا شد.

برای بنی یاس در این بازی خانگی یوسف جابر (44) و فرانسیسکو یسته (76) گل زدند و سه امتیازی شیرین را به تیم‌شان هدیه کردند. تیم العربی قطر در حالی مقابل بنی یاس در ورزشگاه اختصاصی این تیم تن به شکست داد که 90 دقیقه از وجود هادی عقیلی در ترکیب خود بهره می‌برد. دیگر دیدار این گروه را امشب تیم‌های الاتحاد عربستان و پاختاکور ازبکستان در ورزشگاه ملک عبدالله شهر جده برگزار خواهند کرد.

امشب همچنین قرار بود تیم‌های نسف قارشی ازبکستان و الجزیره امارات در ورزشگاه اختصاصی این تیم ازبکستانی به مصاف هم بروند که بازی آنها به علت بارش برف سنگین در شهر قارشی به تعویق افتاد. دیدار این دو تیم قرار بود از گروه A مسابقات برگزار شود که در آن تیم‌های استقلال ایران و الریان قطر نیز در آن حضور دارند.