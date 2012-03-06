شکست مذاکرات راهبردی واشنگتن و کابل/ 8 عضو طالبان بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های آمریکایی گزارش دادند که مذاکرات راهبردی افغانستان و آمریکا برای حضور نظامیان خارجی در این کشور جنگ زده پس از سال 2014 بی نتیجه پایان یافت.

رسانه های آمریکایی همچنین از اختلافات موجود میان مقامات آمریکا و افغانی در خصوص حملات شبانه نیروهای خارجی به رهبری آمریکا در سراسر افغانستان خبر دادند.

رئیس جمهوری افغانستان، احترام نیروهای غربی به تمامیت ارضی افغانستان و پایان دادن به عملیات شبانه، دستگیری مردم روستاها و اقدامات موازی با دولت را از جمله شرایط کابل برای ادامه همکاری با غربیها دانسته است.

وی یادآور شد حدود 100 هزار نظامی آمریکایی مستقر در افغانستان بدون هماهنگی با کابل دست به عملیات در مناطق مختلف این کشور می زنند و این اقدام حتی اگر مورد تایید سازمان ملل متحد باشد، با نارضایتی افغانها انجام می شود.

خبر دیگر اینکه وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای از کشته شدن 4 عضو طالبان و بازداشت 8 فرد دیگر در عملیات مشترک نیروهای ناتو و افغانی در 24 ساعت گذشته در ولایتهای ننگرهار، قندوز، قندهار، هلمند، کابل، وردک، لوگار، هرات و فراه خبر داد.

در این بیانیه به این موضوع که آیا نیروهای امنیتی افغانستان در این عملیات زخمی شده اند یا نه اشاره نشده است. طالبان نیز هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.