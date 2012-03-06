مقابل منصوری قرچک برای برنامه های خود می جنگیم/ امیدوارم حق به حق دار برسد

حسین افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط فولاد ماهان و بازی روز جمعه این تیم مقابل منصوری قرچک که تعیین کننده قهرمان لیگ برتر است، اظهار داشت: فولاد ماهان در حال حاضر شرایط خوبی دارد و بعد از پیروزی هفته گذشته خود مقابل گسترش فولاد تبریز از انگیزه بسیاری برای پیروزی مقابل منصوری قرچک برخوردار است.
وی ادامه داد: بازیکنان گسترش فولاد در بازی مقابل ماهان خوب بازی میکردند و به نظر من بازی فولاد ماهان مقابل گسترشفولاد یکی از بهترین بازیهای فولاد ماهان به شمار میرفت و باید بگویم خیلی خوشحالم که ۳ امتیاز این مسابقه را ازآن خود کردیم.
سرمربی فولاد ماهان در مورد دلایل قهرمان نشدن فولاد ماهان در فصل جاری گفت: ماهان برای قهرمانی بسته شده بود و باید بگویم جایگاه فولاد ماهان این نبود اما به هر حال این مسائل در فوتبال و فوتسال وجود دارد و باعث جذابیت آن شده است. اما مطمئن باشید که در بازی آینده هم برای خودمان و آبرویمان بازی میکنیم.
وی پیرامون بازی روز جمعه مقابل منصوری قرچک بیان داشت: این دیدار هم مثل بقیه بازیها یک مسابقه است و پیروزی ازآن تیمی میشود که حقش است. ما مقابل منصوری برای آبروی خودمان بازی میکنیم و کاری به صحبتهای دیگران نداریم چراکه برای اهداف، برنامهها و تاکتیکهای خودمان به میدان میرویم.
افضلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دوست دارد قهرمانی لیگ برتر به گیتی پسند برسد یا منصوری قرچک، گفت: به هر حال امیدواریم حق به حقدار برسد و قهرمانی ازآن تیمی شود که حقش است. به هر حال در حال حاضر تفاضل گل تعیین کننده قهرمان است و گیتیپسند باید در بازی هفته آخر خود به فکر تفاضل گل هم باشد.
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