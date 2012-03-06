  1. استانها
  2. گلستان
۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۴۳

سنگدوینی:

11 میلیارد ریال برای تعویض ایستگاههای تقلیل فشار گاز گلستان هزینه شد

11 میلیارد ریال برای تعویض ایستگاههای تقلیل فشار گاز گلستان هزینه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل گاز استان گلستان گفت: در سال جاری تعداد پنج ایستگاه تقلیل فشار با بیش از 11 میلیارد ریال اعتبار در سطح استان تعویض شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: تعداد مشترکان استان اعم از واحد های خانگی، تجاری وصنعتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته ، بنابراین حجم مصرفی گاز استان به نحو چشمگیری بالا رفته است و ایستگاههای موجود نیزمتناسب با نیازنبوده و باید ظرفیت آنها افزایش یابد.

وی تصریح کرد: در همین راستا کارشناسان شرکت ظرفیت ایستگاهها را مورد ارزیابی قرار داده و پس از بررسیهای انجام شده در خصوص تعدادی از ایستگاههای که ظرفیت آنها متناسب با حجم مصرفی نبود برای تعویض برنامه ریزی و اقدام شد.
 
سنگدوینی بیان داشت: در مجموع تعداد پنج ایستگاه تقلیل فشار را درسطح استان در شهرهای کلاله، مینودشت، دلند و سرخنکلاته و همچنین روستای یساقی را جمعاً با هزینه ای حدود 11 میلیارد و 600 میلیون ریال تعویض کردیم.
 
مدیرعامل شرکت گازگلستان گفت: از نکات قابل توجه در تعویض این ایستگاه  آن است که درعملیات نصب و راه اندازی ایستگاههای جدید از یک ایستگاه موقت استفاده شد تا در حین تعویض، گاز هیچ یک از مشترکان عزیز با توجه به قرار داشتن در فصل سرما قطع نشد.
 
گلستان 355 هزار مشترک گاز دارد.
کد مطلب 1553760

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها