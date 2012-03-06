11 میلیارد ریال برای تعویض ایستگاههای تقلیل فشار گاز گلستان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: تعداد مشترکان استان اعم از واحد های خانگی، تجاری وصنعتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته ، بنابراین حجم مصرفی گاز استان به نحو چشمگیری بالا رفته است و ایستگاههای موجود نیزمتناسب با نیازنبوده و باید ظرفیت آنها افزایش یابد.

وی تصریح کرد: در همین راستا کارشناسان شرکت ظرفیت ایستگاهها را مورد ارزیابی قرار داده و پس از بررسیهای انجام شده در خصوص تعدادی از ایستگاههای که ظرفیت آنها متناسب با حجم مصرفی نبود برای تعویض برنامه ریزی و اقدام شد.

سنگدوینی بیان داشت: در مجموع تعداد پنج ایستگاه تقلیل فشار را درسطح استان در شهرهای کلاله، مینودشت، دلند و سرخنکلاته و همچنین روستای یساقی را جمعاً با هزینه ای حدود 11 میلیارد و 600 میلیون ریال تعویض کردیم.

مدیرعامل شرکت گازگلستان گفت: از نکات قابل توجه در تعویض این ایستگاه آن است که درعملیات نصب و راه اندازی ایستگاههای جدید از یک ایستگاه موقت استفاده شد تا در حین تعویض، گاز هیچ یک از مشترکان عزیز با توجه به قرار داشتن در فصل سرما قطع نشد.

گلستان 355 هزار مشترک گاز دارد.