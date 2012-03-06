نشست ادبیات لرستان برگزار شد/ حضور محمود حکیمی در نمایشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ادبیات لرستان عصر سه شنبه با حضور نویسندگان، ناشران و شاعران استان لرستان برگزار شد.

در این نشست به ادبیات لرستان و همچنین نقاط ضعف و قوت آن پرداخته شد.

یکی از نویسندگان لرستانی در این نشست خواستار حمایت مسئولان فرهنگی استان در زمینه چاپ و نشر آثار نویسندگان لرستانی شد و گفت: در این راستا مسئولان فرهنگی می بایست حمایتهای مالی و معنوی بیشتری نسبت به گذشته داشته باشند.

عبدالرضا شهبازی تصریح کرد: با توجه به وظیفه ذاتی مسئولان فرهنگی در رابطه با حمایت از نویسندگان، ناشران و ... در صورت تحقق این امر، به طور قطع بسیاری از مشکلات شاعران و نویسندگان لرستانی حل خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه ادبیات لرستان در کشور بیان داشت: خوشبختانه جایگاه استان در این زمینه مطلوب است ولی هنوز برای رشد و تعالی ادبیات لرستان اقدامات بیشتری باید مد نظر قرار گیرد.

حضور دکتر حکیمی نویسنده مشهور کشور در نمایشگاه کتاب لرستان

نشست بررسی ادبیات داستانی کشور با رویکرد مذهبی دکتر محمود حکیمی در قالب نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان برگزار می شود.

بنابر این گزارش این نشست فردا چهارشنبه راس ساعت 17 عصر در محل نمایشگاه کتاب لرستان برگزار می شود.

دکتر محمود حکیمی آثاری از قبیل مبانی ادبیات کودک و نوجوان، ویژه ادبیات دینی، نگاهی به تاریخ معاصر جهان، بحرانهای عصر ما، زندگی نامه، اندیشه ها و مبارزات دکتر محمد مصدق، زندگی نامه، اندیشه ها و مبارزات علی اکبر دهخدا، داستان‌ها و فرازهایی از زندگانی امام حسین(ع)، همراه با سیاحان و جهانگردان و مسافران تاریخ، هزار و یک حکایت تاریخی و ... را در کارنامه خود دارد.

ارائه تسهیلات ویژه به مخاطبان هفتمین نمایشگاه کتاب لرستان

مسئول کمیته پشتیبانی هفتمین نمایشگاه کتاب استان لرستان گفت: تسهیلات ویژه برای مخاطبان هفتمین نمایشگاه کتاب استان لرستان در نظر گرفته شده است.

احد ملکی طولابی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: بانک صادارت برای ارائه خدمات بن کتاب در نمایشگاه کتاب لرستان مستقر شده است.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه کتاب یکی از اتفاقات مهم فرهنگی استان محسوب می شود، افزود: مدارس و دانشگاهها از مهمترین مراجعان اصلی به نمایشگاه هستند.

هفتمین نمایشگاه کتاب استان لرستان از 15 الی 21 اسفند در محل دائمی نمایشگاههای استان لرستان واقع در مجتمع ورزشی جهاد کشاورزی برپا شده است.