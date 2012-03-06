تمرینات ذوب آهن در اصفهان آغاز شد/ مصدومیت دو بازیکن ذوب آهن

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان ذوب آهن پس از اردوی 5 روزه خود در کیش از روز گذشته در اصفهان اردو زدند و برای آغاز دوباره مسابقات لیگ برتر آماده شدند.

ذوب آهن پنجشنبه گذشته برای برگزاری اردویی 5 روزه راهی کیش شد و در این اردو به تمرین برنامه های تاکتیکی خود و همچنین افزایش آمادگی بازیکنان برای دیدارهای لیگ برتر پرداخت.

اگرچه سبزپوشان اصفهان در تلاش بودند در این اردو دو دیدار تدارکاتی برگزار کنند اما موفق به این کار نشدند و بدون برگزاری بازی تدارکاتی وارد اصفهان شدند.

ذوبی ها دوشنبه شب وارد اصفهان شدند و از سه شنبه تمرینات خود را آغاز کردند تا برای دیدار روز شنبه خود مقابل صبای قم آماده شوند.