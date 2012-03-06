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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۵۳

شب گذشته/

تمرینات ذوب آهن در اصفهان آغاز شد/ مصدومیت دو بازیکن ذوب آهن

تمرینات ذوب آهن در اصفهان آغاز شد/ مصدومیت دو بازیکن ذوب آهن

اصفهان - خبرگزاری مهر: تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان از شب گذشته در اصفهان آغاز شد و بازیکنان ذوب آهن در ورزشگاه ملت اصفهان به تمرین پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان ذوب آهن پس از اردوی 5 روزه خود در کیش از روز گذشته در اصفهان اردو زدند و برای آغاز دوباره مسابقات لیگ برتر آماده شدند.

ذوب آهن پنجشنبه گذشته برای برگزاری اردویی 5 روزه راهی کیش شد و در این اردو به تمرین برنامه های تاکتیکی خود و همچنین افزایش آمادگی بازیکنان برای دیدارهای لیگ برتر پرداخت.

اگرچه سبزپوشان اصفهان در تلاش بودند در این اردو دو دیدار تدارکاتی برگزار کنند اما موفق به این کار نشدند و بدون برگزاری بازی تدارکاتی وارد اصفهان شدند.

ذوبی ها دوشنبه شب وارد اصفهان شدند و از سه شنبه تمرینات خود را آغاز کردند تا برای دیدار روز شنبه خود مقابل صبای قم آماده شوند.

همچنین تیم ذوب آهن در دیدار روز شنبه خود مقابل صبای قم اسماعیل فرهادی و سید محمد حسینی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.

کد مطلب 1553767

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