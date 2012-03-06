ویژه های نوروز در صدا و سیمای لرستان/ موفقیت مستند "حضور"

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه های رادیویی صبح نوروز و عصر نوروز به تهیه کنندگی منصور سلاحورزی ، اسد الله احمدی و جلال قربانی از اول تا چهاردهم فروردین صبحها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهرها از ساعت 16 تا 18 به طور زنده از رادیو لرستان پخش خواهند شد.

برای این برنامه ها قسمتهایی مانند گزارشهای متنوع از مسافران نوروزی، مسئولان مرتبط با خدمات و برنامه های سفرهای نوروزی، تصنیف ها و موسیقی های زیبای محلی، نمایشهای طنز محلی، ارتباط رادیویی با شبکه های رادیویی سراسر کشور، معرفی مشاهیر لرستان و معرفی طبیعت و تاریخ لرستان در دوره های مختلف در نظر گرفته شده است.

افلاک لرستان میزبان "شوگار"

همچنین بینندگان شبکه افلاک لرستان نیز در طول ایام نوروز 91 هر شب شاهد یک برنامه شاد و متنوع تلویزیونی به نام "شوگار" هستند که این برنامه حاصل کار مشترک علی امرایی و مهدی بهاروند است که از ساعت 21 تا 22 و 30 دقیقه پخش خواهد شد.

اجرای مشترک با سایر استانها در این برنامه همراه با معرفی ظرفیتها و توانمندیهای استان لرستان به تمام استانهای کشور، گزارشهای شاد و متفاوت نوروزی، نمایشهای طنز با یک مسابقه سرگرم کننده تلویزیونی با حضور مخاطبان، اجرای برنامه در تفرجگاهها و نقاط دیدنی شهر خرم آباد از جمله قلعه فلک الافلاک، حضور خوانندگان محلی در استودیوی برنامه همراه با اجرای موسیقی و ... از آیتم های این برنامه است.

در این برنامه تلویزیونی مسعود بهرام نژاد و سیمین آزادی به عنوان مجری حضور دارند.

مستند حضور مردم لرستان در زمره برترین مستندات

بنابر این گزارش مستند کوتاه تلویزیونی حضور مردم لرستان در عرصه ها و مقاطع مهم تاریخ انقلاب اسلامی به تهیه کنندگی معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز لرستان در ردیف برترین مستندات تولید شده در تمام استانها قرار گرفت.

بعد از ارزیابی های حرفه ای صورت گرفته مستند حضور تهیه شده در خبر مرکز لرستان به دلایل مختلف از جمله استفاده به جا و حرفه ای از تصاویر آرشیوی، نو بودن و تاثیر گذاری تصاویر، تدوین و ریتم مناسب و بهره گیری منطقی و به جا از موسیقی های محلی و ... در زمره مستندات برتر قرار گرفت.

این مستند به مناسبت 22 بهمن ماه سال جاری در تمام استانها تهیه شده بود که دو مستند ساخته شده در معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای لرستان از تصاویر مناسب و تاثیر گذاری از حضور پر شور مردم در تظاهرات و سرکوبی رژیم طاغوت، سخنرانی شهید رحیمی در حضور حضرت امام خمینی(ره)، حضور پر شور مردم در راهپیماییها و انتخابات گوناگون کشور، سخنرانی رهبر معظم انقلاب در جمع مردم لرستان و ... استفاده شد که با استقبال مطلوب مخاطبان نیز همراه بود.

این مستند 5 دقیقه ای در روز 22 بهمن و 11 اسفند بارها از شبکه های سراسری سیما و شبکه افلاک پخش شد.

ارتباط زنده رادیویی و تلویزیونی در روز انتخابات

همزمان با دوازدهم اسفند ماه روز انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، صدا و سیمای مرکز لرستان توانست ضمن برقراری ارتباط با شبکه های سراسری رسانه ملی به تعداد 28 بار، حضور پر شور مردم لرستان پای صندوقهای رای را به سراسر دنیا مخابره کند.

شبکه افلاک و واحد خبر این مرکز جمعا به تعداد 24 بار و به مدت 335 دقیقه با شبکه های یک، دو، سه، چهار، خبر، شما، جام جم، العالم و پرس تی وی ارتباط برقرار کرده و تصاویر حماسه حضور مردم لرستان پای صندوقهای رای را پوشش دادند.

بر اساس این گزارش رادیو لرستان نیز به تعداد 5 نوبت و در مجموع به مدت 55 دقیقه ضمن برقراری ارتباط با شبکه های رادیویی سراسری فرهنگ، سلامت و ورزش و رادیوهای استانی مهاباد و آبادان به توصیف و تحلیل حضور مردم لرستان پرداخت.

همچنین تعداد اخبار منتشر شده در وب سایت صدا و سیمای مرکز لرستان 256 مورد و تعداد تولیدات ویژه انتخاباتی آن 2 مورد بوده است.