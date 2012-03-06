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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۴۷

یک مسئول حزب الله لبنان:

آمریکا و متحدانش به شکست دیگری در سوریه نزدیک می شوند

آمریکا و متحدانش به شکست دیگری در سوریه نزدیک می شوند

معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان با اشاره به توطئه های روز افزون علیه سوریه، تاکید کرد این طرحهای خصمانه قادر به تغییر معادلات در این کشور نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "شیخ نبیل قاووق" معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان گفت : آمریکا و دنباله روهای این کشور، به شکست دیگری نزدیک می شوند و نفوذ آمریکا و همپیمانانش در منطقه روبه افول است.

وی افزود: همه تلاشهای رسانه ای، سیاسی و مذهبی عاجز تر از آن است که معادلات را در سوریه تغییر دهد، زیرا اکثریت مردم سوریه طرفدار اصلاحات هستند و از طرحهای آمریکا طرفداری نمی کنند.

معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان بیان کرد: برخی گروههای لبنانی کینه توز با کمک تسلیحاتی به گروههای مسلح سوری در راستای بی ثباتی لبنان تلاش می کنند.

وی اظهار داشت : حزب الله از اکثریت مردمی که در همه پرسی قانون اساسی سوریه شرکت کردند طرفداری می کند و از هر طرحی که رژیم صهیونیستی را شاد کند، طرفداری نمی کند.

کد مطلب 1553770

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