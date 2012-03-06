آمریکا و متحدانش به شکست دیگری در سوریه نزدیک می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "شیخ نبیل قاووق" معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان گفت : آمریکا و دنباله روهای این کشور، به شکست دیگری نزدیک می شوند و نفوذ آمریکا و همپیمانانش در منطقه روبه افول است.

وی افزود: همه تلاشهای رسانه ای، سیاسی و مذهبی عاجز تر از آن است که معادلات را در سوریه تغییر دهد، زیرا اکثریت مردم سوریه طرفدار اصلاحات هستند و از طرحهای آمریکا طرفداری نمی کنند.

معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان بیان کرد: برخی گروههای لبنانی کینه توز با کمک تسلیحاتی به گروههای مسلح سوری در راستای بی ثباتی لبنان تلاش می کنند.

وی اظهار داشت : حزب الله از اکثریت مردمی که در همه پرسی قانون اساسی سوریه شرکت کردند طرفداری می کند و از هر طرحی که رژیم صهیونیستی را شاد کند، طرفداری نمی کند.