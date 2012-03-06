دانش آموزان دشتستانی 20 هزار نهال می کارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دشتی‌زاده عصر سه شنبه در آیین برگزاری مراسم هفته منابع طبیعی در برازجان اظهار داشت: به منظور ترویج فرهنگ درختکاری کارهای زیادی در سطح شهرستان دشتستان انجام شده است که اهدای نهال به اقشار مختلف مردم یکی از این برنامه ها است.

وی ادامه داد: همه مردم در حفظ و حراست از درختان وظیفه دارند و باید برای توجه بیشتر به این موضوع فرهنگ سازی بیشتری را در بین مردم انجام دهیم و این وظیفه همگانی را یادآور شویم.

رئیس اداره منابع طبیعی دشتستان افزود: بیش از 50 هزار اصله نهال توسط اداره کل منابع طبیعی استان و شهرستان دشتستان به طور رایگان بین مردم در بخش‌ها و شهرهای مختلف دشتستان توزیع شده است.

وی از توزیع 10 هزار اصله نهالی بین نمازگزاران در جمعه آینده خبر داد و اضافه کرد: آمپلی‌ست، ویکتوریا، گل شیشه شور و دیگر انواع درختچه‌های تزیینی از مهمترین گونه های درختی است که بین مردم تقسیم شده است.

دشتی زاده افزود: برای پیشگیری از تخریب طبیعت برنامه‌ریزی بسیار زیادی صورت گرفته و تعداد زیادی اجاق گاز، کپسول و تنور گازی به منظور جلوگیری از تخریب طبیعت، قطع درختان و آتش‌سوزی منابع طبیعی به صورت رایگان در بین عشایر توزیع شده است.

وی ادامه داد: اداره کل منابع طبیعی استان و شهرستان دشتستان در هفته جاری برنامه‌های متنوعی برای ترویج فرهنگ پاسداری از طبیعت برگزار کرده و انتظار داریم هر روز شاهد گسترش این فرهنگ در بین مردم باشیم.