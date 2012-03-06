پیروزی ارزشمند استقلال برابر الریان/ هدیه سه امتیازی یرکوویچ به مظلومی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های الریان قطر و استقلال ایران از ساعت 18:50 امروز سه شنبه در چارچوب دیداری از هفته اول مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در ورزشگاه احمد بن علی شهر الریان قطر به مصاف هم رفتند.

این بازی که از گروه A مسابقات و با قضاوت "بنجامین ویلیامز" از استرالیا برگزار شد در پایان به برتری یک بر صفر تیم استقلال انجامید تا نماینده فوتبال کشورمان به یک پیروزی باارزش در خانه قطری‌ها دست یابد.

استقلال در این بازی هوشمندانه و با حساب و کتاب بازی می‌کرد تا اینکه در وقت‌های اضافه به گل برتری و سه امتیازی رسید. پس از آنکه در دقیقه 1+90 روی اسماعیل شریفات خطا شد، حنیف عمران‌زاده بدون درنگ بازی را از میانه های زمین آغاز و با پاسی دقیق "جی لوید ساموئل" را روانه دروازه الریان کرد. بازیکن سیه چرده استقلال در ادامه توپ را به محسن یوسفی سپرد تا این بازیکن، "گوران یرکوویچ" را در موقعیت گلزنی قرار دهد. یروکوویچ که در 10 دقیقه پایانی بازی به جای میلاد میداوودی به زمین آمده بود با جنگندگی دروازه تیم میزبان را گشود و تیمش را به یک پیروزی با ارزش خارج از خانه رساند.

شاگردان پرویز مظلومی با این پیروزی شیرین سه امتیازی شدند و به تنهایی در صدر جدول گروه A مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا ایستادند. امروز همچنین قرار بود از این گروه دیداری بین تیم‌های نسف قارشی ازبکستان و الجزیره امارات برگزار شود که به علت بارش برف سنگین در شهر قارشی این بازی به تعویق افتاد.