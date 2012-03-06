20 پایگاه بهزیستی در خراسان شمالی آماده جمع آوری هدایای مردم استان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی از برپایی20 پایگاه بهزیستی در روز جشن نیکوکاری در این استان خبرداد.

محمد رضا کاظم زاده افزود: 18 پایگاه بصورت ثابت و 2 پایگاه نیز بصورت سیار در روز جشن نیکوکاری کار جمع آوری هدایای مردمی را انجام می دهند.

وی افزود: شهروندان خراسان شمالی همچنین می توانند از طریق شماره حساب 2345181043 مشارکت های مردمی نزد بانک ملت در تمامی شعب این بانک، هدایای نقدی خود را واریز نمایند.

کاظم زاده با اشاره به میزان کمک های مردمی در سال گذشته افزود: مردم نوع دوست استان 406میلیون و 900هزار ریال بصورت نقدی و 111میلیون و 250هزار ریال بصورت غیر نقدی در جشن نیکوکاری پارسال به مددجویان این سازمان کمک کردند.

هدیه 60 میلیون ریالی خیر مشهدی به مددجویان بهزیستی خراسان شمالی



معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان گفت: یک خیر مشهدی 60 میلیون ریال کمک نقدی به معلولین و مددجویان بهزیستی خراسان شمالی اهدا کرد.



احمد فخراییان افزود: سید علی سید موسوی از خیرین مشهدی 40 ریال به مرکز شبانه روزی نگهداری معلولین جسمی ذهنی 12آذر و 20 میلیون ریال برای کمک به ساخت واحد مسکونی یک مددجو بهزیستی، اهدا کرد.

کارمند ناشنوای بهزیستی استان در اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایان کشور



مسئول روابط عمومی بهزیستی استان با اعلام این خبر گفت: امید سرداریان کارمند ناشنوای بهزیستی استان به اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایان کشور دعوت شد.



حامد مسعودی فر افزود: در دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ناشنوایان کشور انتخابی مسابقات ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه، نام امید سرداریان از خراسان شمالی در بین لیست 25 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی به چشم می خورد.

امید سرداریان یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ناشنوایان در سال 2008 در مسابقات آسیایی تایلند بود که این تیم موفق به کسب مقام قهرمانی شد.



مسابقات ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه خرداد 91 در سئول کره جنوبی برگزار می شود.