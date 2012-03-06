کولاک مقطعی در گردنه های اردبیل حاکم است/ نجات 9 خودرو گرفتار در برف

به گزارش خبرنگار مهر، علی مریخی شامگاه سه شنبه در بازدید از مرکز مدیریت راه های استان اضافه کرد: وجود کولاک مقطعی نیازمند دقت و هوشیاری بیشتر رانندگان است.

وی افزود: هم اکنون سطح برخی نقاط در گردنه های "صایین" در محور نیر به سراب، گردنه "الماس" در محور خلخال - اسالم و گردنه "بودالالو" در محور اردبیل به کوثر پوشیده از برف بوده و احتمال کولاک نیز در این محورها وجود دارد.

فرمانده پلیس راهور استان در عین حال تصریح کرد: هم اکنون با تلاش ماموران راهداری تمامی محورهای اصلی استان باز و تردد در آنها جریان دارد.

وی از رانندگان و مسافران خواست ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، در صورت نیاز علاوه بر حفظ هوشیاری، به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و نیز تجهیز به امکانات زمستانی تاکید کرد.



مریخی از امداد رسانی نیروهای انتظامی به برخی رانندگان گرفتار خبر داد و عنوان کرد: در سه روز گذشته ماموران امداد و نجات، راهداری و نیروهای انتظامی در گردنه ها و مناطق برف گیر استان بیش از 9 خودرو گرفتار شده در برف و کولاک را نجات و به مسافران در راه مانده امدادرسانی کردند.



همچنین نیروهای انتظامی شهرستان نیر در استان اردبیل هم شب گذشته با امدادرسانی به موقع جان راننده و مسافر در راه مانده را از مرگ حتمی نجات دادند.



در این عملیات ماموران انتظامی شهرستان نیر از طریق گزارش واصله به مرکز فوریتهای پلیسی 110 از گرفتاری یک خودرو به دلیل نا اشنایی به منطقه در برف و کولاک اطلاع یافته و علیرغم نامشخص بودن محل امدادرسانی و شرایط سخت جوی توانستند خودروی گرفتار شده در برف و کولاک را در یکی از محورهای فرعی منطقه پیدا کنند.

