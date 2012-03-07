یک میلیون نفر ساعت آموزش در چهار محال و بختیاری داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه کیانی اظهار داشت: امسال یک میلیون و 900هزار نفر ساعت آموزش توسط آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد استان چهارمحال و بختیاری به متقاضیان ارائه شده است.

وی افزود: با توجه به نقش بی بدیل بخش خصوصی در توسعه آموزش های مهارتی در جامعه در حال حاضر 163 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای فعال در بیش از 125 حرفه آموزشی در عرصه مهارت آموزی به متقاضیان فعال هستند.

وی افزود: این آموزشها در قالب یک هزار و 389 دوره آموزشی اجرا شده و یک میلیون 326 هزار و688 نفرساعت از این آموزشها جهت خواهران و پانصد هفتاد و سه هزار و 132 نفر ساعت نیز برای آقایان اجرا شده است و جهت ارتقا مهارت مدیران و مربیان این آموزشگاهها نیز دوره های مدیریت و روشهای نوین تدریس پیش بینی و اجرا شده است.

کیانی همچنین از صدور 34 پروانه تاسیس ، 36 موافقتنامه اصولی ، 95 کارت مربیگری و 37 ابلاغ مدیریت در سال جاری توسط این اداره خبر داد.

355هزار نفرساعت برای روستائیان و عشایر چهار محال و بختیاری انجام شد



مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان چهار محال و بختیاری گفت: بیش از 355 هزار نفر ساعت آموزش روستایی و عشایری در سال جاری در استان ارائه شد.



نورالله سعیدی با اشاره به اینکه در سال جاری 355هزار و142 نفرساعت آموزش روستایی و عشایری ارائه شده است، افزود: حدود 81 در صد شرکت کنندگان در دوره ها موفق به کسب نمره قبولی شدند.



وی افزود: برای برگزاری دوره های آموزشی قراردادهای همکاری با سازمانهای مختلف از قبیل بسیج سازندگی، کمیته امداد، شرکت جایکا و شرکتهای مجری آموزش منعقد شده و این آموزش ها در قالب 141 دوره و در رشته های مختلف فنی، خدماتی ،صنایع غذایی و کشاورزی، صنایع دستی و در بخشهای مراکز ثابت وسیار، خرید خدمات، جوار روستایی، واگذاری مدیریت کارگاههای روستایی و جهت خواهران و برادران برگزار شده است.

برنامه های فرهنگی و هنری مطابق مولفه های سند چشم انداز تدوین شود



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: تدوین برنامه های فرهنگی و هنری سال 1391 مطابق با مولفه های سند چشم انداز ،برنامه پنجم توسعه و سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین شود.

حسین گنجی گفت: باید در همه سیاست‌ها، رویکردها و برنامه‌های فعالیت‌های فرهنگی و هنری رسیدن به سند چشم انداز توسعه ایران 1404، اصل محوری باشد.

وی گفت : به منظور ارتقای شاخصهای کمی و کیفی فرهنگ و هنر، هم‌سویی متوازن و همه‌جانبه به سند چشم‌انداز توسعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اذعان داشت: در جهت دست یابی به جایگاه فرهنگ درمتن سند چشم‌اندازبه برنامه های سال 1391 با رویکردی تطبیقی نگریسته‌ شود و به‌موازات با نتایج برنامه چهارم توسعه ارزیابی شود.

وی با اشاره به رشد وارتقای فرهنگ در برنامه نویسی سال آتی، اظهار کرد: طبعا سند چشم‌انداز می‌تواند جایگاه خاص و ویژه‌ای در مجموعه برنامه‌های فرهنگی داشته باشد.

ششمین جشنواره "داستان نویسی "در شهرستان بروجن به کار خود خاتمه داد



ششمین جشنواره داستان نویسی با هدف ارتقای سطح داستان نویسی و پرورش استعدادهای داستان نویسی برگزار شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در پیامی به ششمین جشنواره داستان نویسی بروجن گفت: داستان نویسی از تاثیر گذارترین شیوه های ابلاغ پیام و از قدرتمند ترین ابزار فرهنگی در جذب مخاطبان است.

حسین گنجی اذعان داشت: اهتمام به برگزاری جشنواره های داستان نویسی، زمینه ی شناخت اصول و فنون آن را برای هر نویسنده ایرانی فراهم می نماید و آگاهی از آن نیز خوانندگان را یاری می دهد تا قدرت تشخیص و شناخت خود را تقویت نموده و با چشم باز تر و دیدی عمیق تر به این نوع آثار بنگرند.

وی گفت: جشنواره های این چنینی ضمن آنکه سبب تحرک و پویایی در عرصه هنرداستان نویسی می شود، این پیام را با خود دارد که مجال و فضای کافی را برای پیوند بین خوانندگان آگاه و نویسندگان واقعی دوام بخشد و حاصل آن غنی تر و پربارتر گردد، زیرا که خواننده آگاه برآثار راستین و معتبر صحه می گذارد و فرهنگ و شناخت ذهنی خوانندگان را رشد می دهد و در نهایت آثار اصیل راه را بر ابتذال می بندند.



وی تصریح کرد: سبد تولیدات متنوع حکم می کند که جشنواره ها ، هر سال نسبت به گذشته جدی تر پیگیری شوند وآثار هنرمندان استانی با تأمل بیشتری مورد مشاهده و ارزیابی قرار گیرند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود : داشتن مطالعه کافی در زمینه داستان و بحثهای نظری برخورداری از ذوق هنری سالم تربیت یافته و غنی شده ، تعالی و تکامل هنر داستان نویسی را تحقق می بخشد و موجب رشد و پیشرفت در این عرصه می گردد.

فرهنگ اسلامی به کتاب خواندن و نوشتن تاکید دارد

معاون فرهنگی هنری اداره کل ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: از آنجا که فرهنگ اسلامی به کتاب، خواندن و نوشتن تاکید دارد، هر اقدام در زمینه ی اعتلای فرهنگ متکی برآموزش ، بینش و دانش بر بیرق نگارش به اهتزاز در خواهد آمد.



بهمن اکبریان گفت: خصوصیت قلم که آفرینش، جزء ذات وجودی آن به شمار می رود به گونه ای است که هرچه قلم با خلاقیت نویسنده منبسط و عناصر هنری پردازش شود و این قلم از عمق و باطنی گران بها سر بردارد، هنر ارزش واقعی خود ر ا به منصه ظهور می گذارد.



وی بیان داشت: توقع از هنر و هنرمند مبتنی بر نگاه زیبا شناختی در زمینه ی هنر است و البته عمدتا این توقع با بارش خلاقیت هنری در عالی ترین آثار موجبات تحسین و ستایش را برآورده است.



اکبریان گفت: زبان هنر تبیین و تشریح کننده ی حوادثی عظیم به گونه ای ملموس است موجبات روشنگری ذهن ها را تحقق بخشیده است وارائه کارهایی با خلاقیت هنری و مضمونی عالی و از این پس اقداماتی پیش برنده و فضیلت ساز باشیم تا دغدغه ی مدیران دلسوز در زمینه ی مسائل فرهنگ و هنر این منطقه با انباشت بر سازه ی هنر متعهد، آرام گیرد.



وی با اشاره به رجوع نویسندگان داستان به قصه های قرآنی گفت: قصه های قرآن سرشار از منابع الهی و هدایت گر انسان است و فعالان عرصه فرهنگ و ادب می توانند با مراجعه به این منبع عظیم الهی الهام بگیرند.