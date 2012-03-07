یک میلیون نفر ساعت آموزش در چهار محال و بختیاری داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه کیانی اظهار داشت: امسال یک میلیون و 900هزار نفر ساعت آموزش توسط آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد استان چهارمحال و بختیاری به متقاضیان ارائه شده است.
وی افزود: با توجه به نقش بی بدیل بخش خصوصی در توسعه آموزش های مهارتی در جامعه در حال حاضر 163 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای فعال در بیش از 125 حرفه آموزشی در عرصه مهارت آموزی به متقاضیان فعال هستند.
وی افزود: این آموزشها در قالب یک هزار و 389 دوره آموزشی اجرا شده و یک میلیون 326 هزار و688 نفرساعت از این آموزشها جهت خواهران و پانصد هفتاد و سه هزار و 132 نفر ساعت نیز برای آقایان اجرا شده است و جهت ارتقا مهارت مدیران و مربیان این آموزشگاهها نیز دوره های مدیریت و روشهای نوین تدریس پیش بینی و اجرا شده است.
کیانی همچنین از صدور 34 پروانه تاسیس ، 36 موافقتنامه اصولی ، 95 کارت مربیگری و 37 ابلاغ مدیریت در سال جاری توسط این اداره خبر داد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان چهار محال و بختیاری گفت: بیش از 355 هزار نفر ساعت آموزش روستایی و عشایری در سال جاری در استان ارائه شد.
نورالله سعیدی با اشاره به اینکه در سال جاری 355هزار و142 نفرساعت آموزش روستایی و عشایری ارائه شده است، افزود: حدود 81 در صد شرکت کنندگان در دوره ها موفق به کسب نمره قبولی شدند.
وی افزود: برای برگزاری دوره های آموزشی قراردادهای همکاری با سازمانهای مختلف از قبیل بسیج سازندگی، کمیته امداد، شرکت جایکا و شرکتهای مجری آموزش منعقد شده و این آموزش ها در قالب 141 دوره و در رشته های مختلف فنی، خدماتی ،صنایع غذایی و کشاورزی، صنایع دستی و در بخشهای مراکز ثابت وسیار، خرید خدمات، جوار روستایی، واگذاری مدیریت کارگاههای روستایی و جهت خواهران و برادران برگزار شده است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: تدوین برنامه های فرهنگی و هنری سال 1391 مطابق با مولفه های سند چشم انداز ،برنامه پنجم توسعه و سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین شود.
وی تصریح کرد: سبد تولیدات متنوع حکم می کند که جشنواره ها ، هر سال نسبت به گذشته جدی تر پیگیری شوند وآثار هنرمندان استانی با تأمل بیشتری مورد مشاهده و ارزیابی قرار گیرند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود : داشتن مطالعه کافی در زمینه داستان و بحثهای نظری برخورداری از ذوق هنری سالم تربیت یافته و غنی شده ، تعالی و تکامل هنر داستان نویسی را تحقق می بخشد و موجب رشد و پیشرفت در این عرصه می گردد.
بهمن اکبریان گفت: خصوصیت قلم که آفرینش، جزء ذات وجودی آن به شمار می رود به گونه ای است که هرچه قلم با خلاقیت نویسنده منبسط و عناصر هنری پردازش شود و این قلم از عمق و باطنی گران بها سر بردارد، هنر ارزش واقعی خود ر ا به منصه ظهور می گذارد.
وی بیان داشت: توقع از هنر و هنرمند مبتنی بر نگاه زیبا شناختی در زمینه ی هنر است و البته عمدتا این توقع با بارش خلاقیت هنری در عالی ترین آثار موجبات تحسین و ستایش را برآورده است.
اکبریان گفت: زبان هنر تبیین و تشریح کننده ی حوادثی عظیم به گونه ای ملموس است موجبات روشنگری ذهن ها را تحقق بخشیده است وارائه کارهایی با خلاقیت هنری و مضمونی عالی و از این پس اقداماتی پیش برنده و فضیلت ساز باشیم تا دغدغه ی مدیران دلسوز در زمینه ی مسائل فرهنگ و هنر این منطقه با انباشت بر سازه ی هنر متعهد، آرام گیرد.
وی با اشاره به رجوع نویسندگان داستان به قصه های قرآنی گفت: قصه های قرآن سرشار از منابع الهی و هدایت گر انسان است و فعالان عرصه فرهنگ و ادب می توانند با مراجعه به این منبع عظیم الهی الهام بگیرند.
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