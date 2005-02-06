مراسم افتتاحيه المپياد ورزشي محلات بانوان تهران

به گزارش خبرگزاري " مهر" درالمپياد ورزشي بانوان محلات تهران كه همزمان با بيست وششمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي برگزارمي شود، ورزشكاران زن در 6 رشته ورزشي واليبال، پينگ پنگ، بدمينتون، شطرنج، آمادگي جسماني وفوتسال در فضاها واماكن ورزشي شهرداري تهران به رقابت خواهند پرداخت.

دراين مسابقات كه تا پايان اسفند ماه سالجاري ادامه خواهد داشت، 24هزارورزشكار زن درسه رده سني نوجوانان، جوانان وبزرگسالان حضوردارند ومرحله نهايي مسابقات ميان قهرمانان مناطق تهران درسه ماهه اول سال 84 برگزارمي شود.

همچنين دراين مراسم ازورزشكاران مدال آورعضو تيمهاي منتخب ورزشي شهرداري تهران دراولين دوره مسابقات ورزشي بين المللي بانوان پايتختهاي كشورهاي اسلامي و آسيايي نيزتقديرمي شود.