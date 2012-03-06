رسانه های مجازی همانند دانشگاه ها عمل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبرفرهنگی عصر سه شنبه در همایش دانشگاه و رسانه مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور گفت: رسانه ها با توجه به نوع کارکردها و نقشی که دارند می توانند در مقوله فرهنگی همانند دانشگاهها عمل کنند.



وی با تاکید براینکه رسانه های مجازی نوعی دانشگاه است و اگر از این ابزار به درستی استفاده شود، نقش مثبت خود را خواهد گذاشت، اضافه کرد: رسانه های مجازی در این بخش نقش دانشگاهها، اطلاع رسانی، جهت دهنده و رهبری را خواهند داشت.



این کارشانس امور رسانه ای ایران، به نقش آفرینی رسانه های مجازی در قالب سازمانهای آموزشی اشاره کرد و افزود: هم اکنون دانشگاه های مجازی در ایران در ابتدای راه قرار دارند که دانشگاه تهران در این زمینه پیشرو بوده و سایر دانشگاه های کشور اقدام به آموزش های مجازی کردند.



فرهنگی با بیان اینکه مطالعه ادبیات فارسی ایران به صورت مجازی در خارج از کشور با استقبال زیادی مواجه است، افزود: درخواست های فراوانی از دانشگاه های تهران برای ارائه آموزش های مجازی ادبیات فارسی از کشورهای اروپایی و آمریکایی که شرایط ادامه تحصیل حضوری در ایران را ندارند، شده که در این زمینه با راه اندازی دانشگاه های مجازی، آموزش های فارسی برون مرزی خواهد شد.



وی به نقش دانشگاه در توسعه پایدار کشورها اشاره کرد و گفت: موضوع توسعه برای انسانها در همه دوره های زمانی مطرح بوده و این واژه در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نمایان تر شده است.



فرهنگی با بیان اینکه موضوع توسعه برای همه کشورها مطرح و قابل بررسی بیشتر است، توسعه را در برابرعقب ماندگی دانست و یادآور شد: پایین بودن درآمد کشورهای کمتر توسعه یافته، پایین بودن حد متوسط تغذیه، مرگ و میر کودکان، پایین بودن شاخص تولیدات صنعتی از موارد مهم عقب ماندن کشورهای توسعه نیافته است.

در این همایش یکروزه مقاله های برگزیده تعدادی از صاحبنظران و متولیان امور رسانه های مجازی ارائه شد.