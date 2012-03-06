سارق حرفه ای منازل و ساختمان های در حال ساخت به دام افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران پلیس آگاهی شهرستان شیروان استان خراسان شمالی، سارق حرفه ای و سابقه دار منازل و ساختمان های در حال ساخت را دستگیر کرد.

ماموران پلیس آگاهی شهرستان شیروان در جهت پیشگیری از وقوع سرقتها و کنترل سارقان سابقه دار و ایجاد فضای امن برای شهروندان، با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی، سارق سابقه دار منازل را شناسایی کردند.

بر پایه این خبر، متهم دستگیر شده در بازجویی های اولیه پلیس آگاهی به چهار فقره سرقت از منازل اعتراف کرده است.

متهم مذکور اظهار داشته اموال مسروقه را از منازلی که ایمنی ضعیف تری داشته است به سرقت برده و درآمد حاصله از فروش آن را برای مصرف مواد مخدر هزینه کرده است.

متهم پس از تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع قضایی با صدور قرار روانه زندان شد و تحقیقات در خصوص دستگیری مالخران ادامه دارد.

مرگ 18 نفر بر اثر مسمومیت با گاز



در ده ماهه امسال 18 نفر در استان خراسان‌شمالی بر اثر مسمومسیت با گاز منوکسید کربن جان خود را از دست دادند.



بر اساس اعلام اداره کل پزشکی قانونی خراسان شمالی، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتی‌های ناشی از گازگرفتگی 13 نفر بود، 38.5 درصد افزایش یافت.

برپایه این خبر، از مجموع فوتی‌های ناشی از گازگرفتگی در ده ماهه امسال 9 نفر مرد و 9 نفر زن بودند.

بیشترین آمار مرگ ‌ومیر ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در ماه‌های آبان و مرداد با پنج فوتی ثبت‌شده است.

دستگیری 28 سارق حرفه ای در شهرستان شیروان



فرمانده انتظامی شهرستان شیروان، از دستگیری 28 سارق حرفه ای، طی بهمن ماه امسال در این شهرستان خبر داد.



سرهنگ یوسفخانی در خصوص عملکرد پلیس این شهرستان در راستای دستگیری سارقان افزود: 28 سارق طی مدت یاد شده توسط پلیس شهرستان شیروان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.



وی گفت: طی یک ماه گذشته مقدار سه کیلو و 100 گرم تریاک و 105 گرم سایر موادمخدر کشف و در این رابطه تعداد 10 نفر معتاد و 11 نفر قاچاقچی و فروشنده موادمخدر دستگیر شدند.



یوسفخانی تصریح کرد: طی مدت یادشده همچنین 144 دستگاه موتورسیکلت و 42 دستگاه خودرو از رانندگان متخلف توقیف شد.



وی با اشاره به اینکه 23 نفر در محورهای درون و برون شهری شهرستان شیروان طی بهمن ماه امسال براثر سوانح رانندگی مجروح شده اند اظهار داشت: در مدت یادشده 20 فقره تصادف جرحی در حوزه استحفاظی این شهرستان رخ داده است.