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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۳۲

دولت پاکستان با خروج خانواده بن لادن از کشور موافقت کرد

دولت پاکستان با خروج خانواده بن لادن از کشور موافقت کرد

رسانه های پاکستانی از دادن اجازه به خانواده "اسامه بن لادن" برای ترک کشور پس از انجام بازجویی ها درباره مرگ رهبر سابق القاعده خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های پاکستانی گزارش دادند که دولت پس از بازجویی از خانواده "اسامه بن لادن" رهبر سابق القاعده به خانواده اسامه بن لادن اجازه داد تا خاک این کشور را ترک کنند.

بر اساس گزارش روزنامه جنگ پاکستان، یکی از بستگان بن لادن برای انتقال دو همسر رهبر سابق القاعده وارد پاکستان شد.

کمیسیون تحقیق درباره پرونده بن لادن در پاکستان پس از بررسی این پرونده و انجام تحقیقات از افراد و مقامات مرتبط با آن و گفتگو با هزار شاهد و همسران رهبر سابق القاعده و خبرنگاران درباره چگونگی مرگ بن لادن توضیحاتی را به دولت پاکستان ارائه داد.

سفیر پاکستان در عربستان نیز در گفتگو با روزنامه الوطن عربستان گفته بود : خانواده بن لادن پس از انجام تحقیقات از آنها درباره مرگ بن لادن توسط کمیته تحقیق تشکیل شده در ابوت آباد، خاک پاکستان را ترک می کنند.
 

کد مطلب 1553782

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