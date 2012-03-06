ناکامی کاله از صعود به لیگ برتر/ گنبدیها دو نماینده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاله جوان مازندران در سومین دیدار مرحله حذفی در نیمه نهایی دسته یک والیبال باشگاههای کشورعصر سه شنبه در آمل، میزبان تیم بازرگانی جواهری گنبد بود و در پایان با نتیجه سه بر یک از میزبان خود شکست خورد، تا حریف گنبدی در خارج از خانه جشن صعود به لیگ برتر برپا کند.



تیم بازرگانی جواهری گنبد در این دیدار ست های اول، دوم و چهارم را با امتیازهای 25 بر21، 25 بر 18 و 25 بر 23 برابر کاله جوان مازندران پیروز شد و تیم میزبان ست سوم مسابقه را با امتیاز 25 بر21 به پایان رساند.



دو تیم کاله جوان مازندران و بازرگانی جواهری گنبد در این مرحله در سه مسابقه برابر هم قرار گرفتند که تیم گنبدی در دو مسابقه دوم و سوم صاحب برتری شد و پس از یک فصل غیبت از لیگ برتر، دوباره به سطح اول والیبال کشور بازگشت.



تیم کاله جوان مازندران در بازی نخست این مرحله در آمل با نتیجه سه بر صفر برابر حریف گنبدی خود صاحب برتری شده بود.



شاگردان حسین کاظمی سرمربی تیم کاله جوان مازندران در مرحله نخست حذفی در دو مسابقه با شکست تیم شفق اردکان یزد حریف تیم جواهری گنبد شد.





شهرستان گنبد در فصل آینده لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور صاحب دو نماینده به همراه هاوش و بازرگانی جواهری خواهد شد.



تیم کاله جوان مازندران در مرحله مقدماتی مسابقات دسته یک والیبال باشگاههای کشور با انجام 12 مسابقه و کسب 11 پیروزی و 30 امتیاز در گروه یک مسابقات صدرنشین شد و در مقایسه با دور گذشته این مسابقات که از صعود به پلی اف بازمانده بود، عملکرد بهتری از خود برجای گذاشت.



مسابقات امسال دسته یک والیبال باشگاههای کشور با حضو14 تیم در دو گروه هفت تیمی به صورت رفت و برگشت برگزار شد.