به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش عصر سه شنبه در نشست هدفمندی یارنه ها اظهار داشت: خودانصرافی از دریافت یارانه ها توسط افرادی که توانمندی مالی مناسبی دارند، در رونق اقتصادی و زندگی اقشار کم درآمد تاثیر بسیار زیادی دارد.



وی ادامه داد: خود انصرافی می تواند برای مدت کوتاه یا در زمانی طولانی ویا برای همیشه اجرا شود و اجرای آن به طور یکدفعه نیست و تابع قوانینی است که باید بر اساس آن اجرا شود.



استاندار بوشهر خودانصرافی را بسیار تاثیر گذار دانست و اضافه کرد: افراد برای خود انصرافی با نیت خیر وارد این کار شوند و به کمیت کار نیاندیشند و برای رضای خدا دراین زمینه اقدام کنند.



وی افزود: خودانصرافی برخی از اقشار جامعه با افزایش یارانه‎های خانوارهای دهک‎های اول و دوم و سوم جامعه رونق، نشاط، امید و قدرت خرید را به زندگی این خانوارها می‎آورد.



جهانبخش ادامه داد: استاندار، فرمانداران و مدیران کل از خود شروع کنند و هر کس به فراخور حال و توانایی خود در این زمینه وارد شود و باید هر چه می‎توانیم در این امر از یکدیگر پیشی بگیریم تا دیگران نیز برای ورود به این عرصه تشویق شوند.



وی اضافه کرد: اگر بخواهیم این امر در جامعه رواج یابد ابتدا باید از خودمان شروع کنیم، این کار علاوه بر فراهم کردن زمینه رفاه برای اقشار کم‎درآمد و ثوابی که به همراه دارد، صدقه‎ای برای سلامتی به شمار می‎رود.

استاندار بوشهر بیان کرد: از این مسیر است که زمینه تشویق دیگر اقشار که از رفاه اقتصادی بیشتری برخوردار هستند برای خودانصرافی در بهره‎مندی از یارانه‎ها فراهم می‎شود.