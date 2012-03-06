امام موسی صدر مکتب اجتماعی و سیاسی اسلام را در لبنان پیاده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نقد و بررسی کتاب "پیشوایی فراتر از زمان" به عنوان درآمدی بر نظام فکری و سیره عملی امام موسی صدر، اثر محمود سریع‌القلم عصر امروز سه شنبه 16 اسفندماه با حضور مؤلف در مرکز فرهنگی شهر کتاب نقد و بررسی شد.

دکتر سید کاظم صدر استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران با اشاره به اینکه دکتر سریع القلم مؤلف کتاب بر روی چند جنبه از شخصیت امام موسی صدر در کتاب پرداخته گفت: یکی از ویژگی‌های امام موسی صدر دانش و اجتهاد فقهی ایشان است. ایشان عالمی است که مدارج فقهی را طی کرده و تفقه در دین را فرا گرفته است.

وی افزود: روحانیونی داریم که روشنفکر هستند و نظریاتی را ارائه می دهند که گاهی ممکن است از نظر سیاسی مطلوب باشد ولی خیلی از آنها با موازین دینی مطابقت ندارد. لذا مهم است که عالم تأثیری که می گذارد بر اساس موازین دینی باشد.

وی با اشاره به اینکه امام موسی صدر به لبنان رفت تا برداشتهای خود از اسلام را در آنجا پیاده کند گفت: تحول اجتماعی ایجاد کردن کار بسیار سخت و دشواری است که امام موسی صدر در لبنان انجام داد. مردم را تغییر دادن، طایفه شیعه را متحول کردن، اسلام را به عنوان آیین به مسیحی ها معرفی کردن دارای اهمیت زیادی است که امام موسی صدر در لبنان آنها را انجام داد.

وی افزود: تعامل و همکاری امام موسی صدر با فلسطینی‌ها در لبنان و تأسیس مجلس اعلای شیعیان در لبنان از اقدامات مهم امام موسی صدر در لبنان است. تا زمان امام موسی صدر، همه طوایف در لبنان به غیر از شیعیان دارای سازمانی بودند که از دولت بودجه دریافت می کرند. امام موسی صدر در لبنان این سازمان را ایجاد کرد.

وی تأکید کرد: امام موسی صدر در لبنان مکتب اجتماعی و سیاسی اسلام را پیاده کرد و رفتار طوایف در لبنان را تحت تأثیر خود قرار داد.

در ادامه این نشست حجت الاسلام مهدی مهریزی با اشاره به اینکه امام موسی صدر قرائت انسانی از دین دارد گفت: او این قرائت را در عمل محقق ساخت.

وی تصریح کرد: در عرصه دینداری سه سطح قابل دریافت است که عبارتند از: سطح حقوق، سطح اخلاق و سطح رهایی انسان.

وی افزود: سطح اول، حقوق را معرفی می کند که کف دین است. لایه اخلاق لایه‌ای بالاتر است. سطح سوم و آخر رهایی انسان و تسلیم در برابر حق است. در امام موسی صدر سطح سوم قابل مشاهده است.

وی تصریح کرد: امام موسی صدر کرامت انسان را به معنایی که در قرآن آمده رعایت می کند. یعنی هر انسان به صرف انسان بودن دارای کرامت به ذات است و فکر کردن، سؤال کردن، افکار و اندیشه او محترم است.

وی در پایان یادآور شد: انسان و کرامت او جایگاه اول را در منظومه فکری و اخلاقی امام موسی صدر دارد. امام موسی صدر معتقد است که دین برای انسان است. قرآن نیز هستی را برای انسان می خواهد. باید توجه داشت که دینداری و داشتن اعتقادات دینی باعث می شود که انسان مشمول آیه گرامی ترین شما نزد خدا با تقوی ترین شماست بشود.

به گزارش مهر، کتاب "پیشوایی فراتر از زمان" به عنوان درآمدی بر نظام فکری و سیره عملی امام موسی صدر اثر محمود سریع القلم از سوی مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر منتشر شده است.