راهداران قزوین جان 2 مادر باردار را در برف نجات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش نیروهای امدادی روز سه شنبه دو مادر باردار از یکی از روستاهای صعب العبور بخش آوج استان قزوین به مراکز درمانی منتقل شده و نجات یافتند.



جواد حق لطفی در این باره گفت: در پی اعلام گزارش های مردمی از روستای وروق بخش آوج از توابع شهرستان بوئین زهرا در استان قزوین، مبنی بر فرا رسیدن زمان وضع حمل دو مادر باردار، گروههای امدادی برای نجات جان آنان راهی این روستا شدند.



وی افزود: با توجه به کوهستانی بودن منطقه و بارش شدید برف و کولاک عملیات امداد و نجات با سختی مواجه شد.



رئیس اداره راه وترابری آوج اظهارداشت: در این عملیات امدادی، نیروهای راهداری با اعزام یک دستگاه لودر و یک دستگاه خودروی کمک دار طی پنج ساعت تلاش، مسیر هفت کیلومتری روستا را بازگشایی و زمینه را برای امدادرسانی فراهم کردند.



حق لطفی افزود: ارتفاع برف در برخی از مناطق این مسیر بیش از دو متر بوده است.



وی همچنین تصریح کرد: پس از بازگشایی مسیر دو مادر باردار با کمک نیروهای جمعیت هلال احمر و شبکه بهداشت بخش آوج به مراکز درمانی منتقل شده و نجات یافته اند.



بخش آوج از مناطق سردسیر و صعب العبور در شمال غرب استان قزوین است و 818 کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی دارد.