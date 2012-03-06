مهندسان عمران حافظان جان انسانها در برابر زلزله هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موسی خانی، عصر سه شنبه در اولین کنفرانس ملی عمران و محیط زیست که در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد اظهارداشت: هدف برپایی این همایش ایجاد چشم اندازی است که فرصت های موجود را برای افراد و سازمان ها و بهره جویی از فرصت ها را نشان می دهد.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین خطاب به دانشجویان افزود: اگر شما از این دانش که با تلاش و صرف عمر طلایی شما به دست آمده استفاده کنید و با ترسیم یک چشم انداز مناسب این یافته ها را به خلاقیت تبدیل کرده کشورتوسعه پیدا می کند.



موسی خانی با اشاره به وجود استعدادهای بالقوه در بین جوانان کشور گفت: اگر می خواهیم در دنیا مطرح باشیم باید انقلابی رفتار کنیم چرا که جوانان دارای استعدادهای بالقوه ای هستند لذا اگر به دنبال پیشرفت کشور هستیم از کارهای تکراری و مونتاژی باید دوری کنیم.



وی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: خوشبختانه مرکز تحقیقات ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به دلیل کسب مقام های مختلف در مسابقات ملی و بین المللی بتن و سازه های ماکارونی، در رشد و تولید کاربردی علوم عمران و سازه تحقیقات و پیشرفت های خوبی داشته است و اصولاً نقش مهندسان عمران به عنوان حافظان جان انسان ها در برابر زلزله بسیار مهم و حیاتی است چرا که باید تلاش کرد و اثر وجودی برای کشور و بشریت داشت و برای تحقق این امر باید خودمان را وقف خدمت به کشور کنیم.



در ادامه هادی سرگلزایی، معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در سخنانی با اشاره به عملکرد حوزه پژوهشی این دانشگاه اظهارداشت: اگر می خواهیم در شرایطی که کشور با تحریم های مختلف مواجه است پیشرفت کنیم باید به تحقیق و پژوهش توجه بیشتری نشان دهیم و برگزاری این همایش و سمینارها گام بلندی در جهت تحقق این امر است.



سپس آقا براتی، دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست به اهداف برگزاری این کنفرانس اشاره کرد و گفت: ایجاد فرصت برای ارائه دست آوردهای علمی و ایجاد بستری برای تبادل نظر بین محققان از اهداف برگزاری این کنفرانس است که پس از اطلاع رسانی و فراخوان مقاله، 224 چکیده مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد و پس از تایید نهایی 135 مقاله دریافت شد که پس از داوری هیئت داوران 85 مقاله پذیرفته شد که از این تعداد 32 مقاله به صورت حضوری و 53 مقاله به صورت پوستر ارائه می شود.



وی در پایان به محورهای علمی این کنفرانس اشاره کرد و گفت: مهندسی سازه و مکانیک کاربردی، دینامیک سازه ها، مهندسی زلزله و زلزله شناسی، ژئوتکنیک و زمین شناسی، محیط زیست، مدیریت منابع آب و مهندسی آب و فاضلاب، ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل، تحلیل خط زلزله، آسیب پذیری، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای، نقشه برداری، ژئودزی و ژئوماتیک، مدیریت ساخت و کنترل پروژه، سازه های هیدرولیکی و دریایی، فن آوری های نوین در ساخت و مواد و مصالح ساختمانی از دیگر محورهای این کنفرانس را تشکیل می دهد.



در ادامه استادان و دانشجویان به ارائه مقالات خود پرداختند.