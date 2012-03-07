اولین شعبه بانک شهر در ساوه افتتاح می شود

سید مرتضی میری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حداکثر تا نیمه اردیبهشت 1391 با همکاری شورای اسلامی و شهرداری ساوه اولین شعبه رسمی بانک شهر در شهرستان ساوه احداث می شود.

وی تاسیس بانک شهر در تسهیل و تسریع امور شهرداری‌ها اقدامی مهم عنوان نمود و افزود: در جلسه ای با حضور اعضای شورای اسلامی شهر ساوه در خصوص تاسیس بانک شهر مقرر شد پس از دریافت مصوبات لازم از شورای اسلامی شهر ساوه اولین شعبه بانک شهر در این شهر افتتاح و به بهره‌برداری برسد.

وی گفت: استان مرکزی یکی از استان‌های مهم کشور چه از نظر صنعتی و چه از نظر چهار راه ترانزیتی بوده و از مناطق مهم در خصوص توسعه شبکه بانک شهر نیز محسوب می‌شود.

وی افزود: خدمات‌دهی بانک شهر در کنار مدیریت شهری می‌تواند از بسیاری مشکلات و موانع موجود در روند کاری شهرداری‌ها کاسته و معضلاتی که در طول یکسال شهرداری‌ها با آن مواجه بوده و ایجاد دغدغه‌های مهمی برای مدیریت شهری نموده مانند تامین حقوق پرسنل و دریافت بدهی معدیان شهرداری را مرتفع نماید.

وی با اشاره به جوان بودن بانک شهر و عمر کوتاه کاری این بانک سرعت و پیشرفت بانک را قابل قبول ذکر کرد و افزود: امیدواریم با حمایت مسوولین استان شعب مختلفی را درسطح استان احداث نماییم.

سید مرتضی میری گستردگی شعب بانک شهر را در سطح شهر اراک مناسب ارزیابی کرد و افزود: شهرستان خمین زادگاه حضرت امام(ره) و هم‌چنین شهرستان‌های دلیجان، شازند و محلات پتانسیل‌های بسیار خوبی را در خصوص تاسیس بانک شهر دارند که تلاش می‌شود در این شهرستان‌ها نیز از وجود شعب بانک شهر بهره‌مند شویم.