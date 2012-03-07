جمعه ای که ماندگار شد/ همکلامی با سالمندترین رای دهنده کشور

به گزارش خبرنگار مهر، با آنکه اعلام کرده بودند ساعت رای گیری از 8 صبح آغاز می شود اما یک ساعت قبل از زمان موعود، در جای جای گلستان مردان و زنانی به صف ایستاده و منتظر بودند.

براستی آنان برای چه به صف ایستاده بودند و در این روز تعطیل چه می خواستند، از همه قشر و سن در بین صف بود از نوجوانی که تازه پشت لبش سبز شده بود و پیرمردی که دیگر نای ایستادن بر روی پاهایش را نداشت.

در صف مقابل نیز، دختران و زنانی بودند که رنگ، قوم و مذهب دیگر برایشان معنا نداشت و همه برای یک هدف و یک چیز آمده بودند و آن اینکه می خواستند حضور داشته باشند.

اینجا شعبه 102 گرگان، شعبه ای که ویژه اصحاب فرهنگ و رسانه بود، اما در این شعبه همه قشر بودند از قهرمانان آسیایی رشته ورزشی جودو که یکراست از فرودگاه به صندق اخذ رای آمده بودند تا مدالهای طلایشان را با طلای حضور رنگین کنند و عیار بخشند.

در پاسخ به اینکه اول می رفتید منزل و پس از آنکه گرد سفر و خستگی راه از تن به در می کردید، برای رای دادن می آمدید، اینگونه پاسخ دادند که برای این حضور، اول وقت بهتر است و بیشتر ثواب دارد.

در گوشه ای از صف نوجوانی است که با چه شور و اشتیاقی شناسنامه اش را ورق می زند و به صحفه آخر که مربوط به انتخابات است می رسد، این صحفه اکنون سفید سفید است و قرار است تا دقایقی دیگر اولین مهر حضور در آن ثبت شود.

می گوید: امروز علاوه بر انتخابات روز تولدم نیز هست و حال و هوایی دیگری دارم و ابراز وجود می کنم و از اینکه دیده می شوم و رایم در سرنوشتم تاثیر دارد خوشحالم.

از گرگان به غرب استان می رویم، جلوی مسجد کردکوی مملو از مردان و زنانی است که از ساعتها در صف ایستاده اند و به گفته برخی از منتظران، مدت انتظار تا یک ساعت نیز طول کشیده است.

در بین این جمعیت دختر بچه چهارساله ای به همراه مادرش آمده تا رای دهد و مدام بهانه می آورد پس چرا شناسنامه من را نیاوردی تا رای دهم.

آن طرفتر فرد میانسالی بر روی ویلچر نشسته است و با راهنمایی و کمک دیگران به سر صف می آید تا رایش را در صندوق بیاندازد.

یکی از دوستانش به شوخی به او می گوید: حاجی خوب اگر رای نمی دادی چه می شد، یک رای که توفیر زیادی ندارد و آن فرد در پاسخش گفت: همین یک رای من و توست که سرنوشت را تغییر می دهد.

در آق قلا آنچه که بیشتر توجه مان را جلب می کند، حضور اقوام مختلف با لباس های رنگارنگ و زیباست که در صف های رای حضور دارند و با آنکه از اقوام مختلف بوده اند در کنار هم متحد و یکدل تنها برای یک هدف آمده بودند.

حاجی گلدی کر فرماندار آق قلا نیز در بازدید از روستای دوگونچی با لباس محلی به پای صندوق رای آمد و هدف از حضور در پای صندوق رای با پوشش محلی، را نشان دادن اتحاد و همدلی همه اقوام و قومیت ها برشمرد.

وی اظهار داشت: همه اقوام منطقه در هر لباس و مسئولیتی که باشند با حضور در پای صندوق رای ادای دین خواهند کرد.

در گنبد و در شعبه سیار شهری، جمعیت گرادگرد پیرمردی حلقه زده اند که بیش از 115 سال سن درد، جمعیتی با شمار زیاد، که همگی از یک ایل و طایفه بودند و خاوس دیانی متولد 1273 هجری شمسی را برای رای دادن همراهی می کردند.

این پیرمرد گنبدی با 145 فرزند، نوه و نبیره اش آمده بود تا مهر دیگر بر شناسنامه اش زند و شناسنانه اش از بس که مهر خورد، دیگر جایی برای مهر زدن نداشت.

به زبان ترکمنی می گوید: تاکنون در تمامی انتخابات شرکت کرده ام و شناسنامه ام دیگر جایی برای مهر خوردن ندارد.

خاوس دیانی پیرمرد گنبدی با حضورش در انتخابات، رکورد سالمندترین رای دهنده ایران را به نام گلستان ثبت کرد.

هر چه زمان می گذشت لحظه لحظه بر شمار رای دهندگان در گلستان افزوده می شد و ما ماندیم و خیل خبرهایی که برای ثبت حماسه حضور باید منتشر می شد و تمامی تلاشهای اصحاب رسانه سبب شد تا تنها گوشه ای حماسه باشکوه گلستانیها در انتخابات ثبت و ضبط شود.

یک میلیون و 108 هزار گلستانی در نهمین دوره انتخابات مجلس واجد شرایط رای دادن بودند که بیش از 80 درصد آنها پای صندوق های رای حضور یافتند.

64 نامزد در نهمین دوره انتخابات مجلس در گلستان رقابت داشتند که تاکنون تکلیف شش نماینده استان معلوم شد و دو نامزد در حوزه گرگان و آق قلا به دور دوم راه یافتند.

استان گلستان هفت نماینده در خانه ملت دارد.

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گزارش از علیرضا نوری کجوریان