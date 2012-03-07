برخورد شدید با توزیع کنندگان مواد محترقه در زنجان صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی سال و شور و شوق مردم به ویژه کودکان و نوجوانان در استقبال از سال جدید، متأسفانه تعدادی افراد فرصتطلب و سودجو به بهانه چهارشنبه آخر سال اقدام به تهیه و توزیع انواع مواد محترقه انفجاری و آتشزا بین مردم میکنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت: در راستای توسعه باغات زیتون در این شهرستان تعداد 9 ایستگاه پمپاژ در روستاهای تابعه با سطح اراضی تحت پوشش 3500 هکتار مطالعه و طراحی شده و آماده اجرا است.
مسود زنگنه افزود : در حال حاضر ایستگاه پمپاژ روستاهای دستجرده ، الزین ، کلتان ، جزلاندشت ، هزاز رود علیا ، پاوه رود و و نیسر با سطح اراضی تحت پوشش 1660 هکتار و میزان دبی استحصالی 996 لیتر در ثانیه از طرحهای اجرا شده و در حال اجرا است.
وی ادامه داد: پیش بینی می گردد به تعداد 15 ایستگاه پمپاز دیگر با سطح تحت پوشش 6500 هکتار شناسایی و مورد مطالعه قرار گیرد که در صورت تامین اعتبارات مربوطه با اجرا و بهره برداری از این پروژه ها به میزان 6 متر مکعب در ثانیه آب از رودخانه قزل اوزن استحصال و به میزان 10000 هکتار باغات جدید زیتون احداث و این امر سبب اشتغالزایی دائمی بیش از 9000 نفر می شود .
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت: از ابتدای ورود سیستمهای آبیاری تحت فشار به شهرستان طارم تا به حال حدود 1250 هکتار طرح آبیاری تحت فشار (آبیاری قطره ای) در سطح شهرستان ها اجرا شده است.
زنگنه افزود: از مشکلات پیش روی توسعه این سیستمها در شهرستان می توان به موارد ذیل اشاره کرد که در این شهرستان 22 رودخانه فرعی شناسایی شده و تامین آب اکثر باغات و زمینهای زراعی شهرستان از آبهای سطحی جاری در این رود خانه ها که توسط نهرهای سنتی و کانالهای بتنی موجود منشعب گشته انجام می شود.
وی تاکید کرد: در حدود 70 درصد پرونده های شناسایی شده در زمینه آبیاری تحت فشار از این منابع استفاده کرده ولی به دلیل نداشتن پروانه بهره برداری آب برای این متقاضیان تشکیل پرونده انجام نشده لذا در صورت حل مشکل صدور پروانه بهره برداری برای این منابع آبی، بخش وسیعی از اراضی زراعی و باغی شهرستان به سیستم های نوین آبیاری مجهز و افزایش راندمان قابل توجه و صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی وجود خواهد داشت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت: در راستای افزایش راندمان انتقال آ ب کشاورزی این مدیریت در سال 90 اقدام به واگذاری حدود 15,2 کیلومتر لوله از محل کمکهای بلاعوض دولتی به متقاضیان نموده است.
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