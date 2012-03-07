برخورد شدید با توزیع کنندگان مواد محترقه در زنجان صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی سال و شور و شوق مردم به ویژه کودکان و نوجوانان در استقبال از سال جدید، متأسفانه تعدادی افراد فرصت‌طلب و سودجو به بهانه چهارشنبه آخر سال اقدام به تهیه و توزیع انواع مواد محترقه انفجاری و آتش‌زا بین مردم می‌کنند.

حجت‌الاسلام مظفری در این اطلاعیه متذکر می‌شود: از آنجا که خریداران این‌گونه مواد را اکثراً جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند که با به کارگیری این‌گونه مواد در معابر عمومی شهرها و مراکز پرجمعیت باعث ایجاد صداهای مهیب انفجاری، رعب و وحشت و سلب آسایش شهروندان شده و به تبع آن زمینه اخلال در نظم و آسایش عمومی و ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال را فراهم می‌کنند، به نحوی که در طول سالیان گذشته بر اثر اقدامات مذکور و احتراق چنین موادی تعدادی از هم‌وطنان خصوصاً اطفال و نوجوانان به لحاظ انفجار یا احتراق جان خود را از دست داده یا دچار صدمات شدید و غیرقابل جبرانی شده‌اند و در برخی موارد نیز خسارات مالی فراوانی به مردم و استفاده‌کنندگان آنها وارد شده است.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان می‌افزاید: از آنجا که ارتکاب چنین اعمالی زیبنده مردم اصیل، فهیم و با فرهنگ ایران نیست از طرف دیگر به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/90 هرگونه حمل، نگهداری، خرید و فروش و توزیع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه جرم محسوب و از 3 ماه و یک روز تا 2 سال حبس برای مرتکبین این‌گونه جرائم در نظر گرفته شده است، لذا مراجع قضایی و انتظامی با توزیع‌کنندگان به ویژه واحدهای صنفی متخلف و استفاده‌کنندگان خطرساز قاطعانه برخورد و اقدام قانونی و قضایی را معمول خواهند داشت.

در این اطلاعیه آمده است: از عموم مردم استان زنجان تقاضا می‌شود هرگونه اطلاعاتی در این زمینه را به دادسراهای استان و نیروهای انتظامی اعلام کرده و از خرید مواد محترقه به خصوص توسط فرزندان‌شان جداً جلوگیری کنند. ضمناً همه واحدهای صنفی که اقدام به نگهداری و خرید و فروش مواد محترقه می‌کنند نیز توسط اماکن نیروی انتظامی پلمپ خواهند شد.

طرح ایستگاههای پمپاژ و آبیاری تحت فشار شهرستان طارم



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت: در راستای توسعه باغات زیتون در این شهرستان تعداد 9 ایستگاه پمپاژ در روستاهای تابعه با سطح اراضی تحت پوشش 3500 هکتار مطالعه و طراحی شده و آماده اجرا است.

مسود زنگنه افزود : در حال حاضر ایستگاه پمپاژ روستاهای دستجرده ، الزین ، کلتان ، جزلاندشت ، هزاز رود علیا ، پاوه رود و و نیسر با سطح اراضی تحت پوشش 1660 هکتار و میزان دبی استحصالی 996 لیتر در ثانیه از طرحهای اجرا شده و در حال اجرا است.

وی ادامه داد: پیش بینی می گردد به تعداد 15 ایستگاه پمپاز دیگر با سطح تحت پوشش 6500 هکتار شناسایی و مورد مطالعه قرار گیرد که در صورت تامین اعتبارات مربوطه با اجرا و بهره برداری از این پروژه ها به میزان 6 متر مکعب در ثانیه آب از رودخانه قزل اوزن استحصال و به میزان 10000 هکتار باغات جدید زیتون احداث و این امر سبب اشتغالزایی دائمی بیش از 9000 نفر می شود .

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت: از ابتدای ورود سیستمهای آبیاری تحت فشار به شهرستان طارم تا به حال حدود 1250 هکتار طرح آبیاری تحت فشار (آبیاری قطره ای) در سطح شهرستان ها اجرا شده است.

زنگنه افزود: از مشکلات پیش روی توسعه این سیستمها در شهرستان می توان به موارد ذیل اشاره کرد که در این شهرستان 22 رودخانه فرعی شناسایی شده و تامین آب اکثر باغات و زمینهای زراعی شهرستان از آبهای سطحی جاری در این رود خانه ها که توسط نهرهای سنتی و کانالهای بتنی موجود منشعب گشته انجام می شود.

وی تاکید کرد: در حدود 70 درصد پرونده های شناسایی شده در زمینه آبیاری تحت فشار از این منابع استفاده کرده ولی به دلیل نداشتن پروانه بهره برداری آب برای این متقاضیان تشکیل پرونده انجام نشده لذا در صورت حل مشکل صدور پروانه بهره برداری برای این منابع آبی، بخش وسیعی از اراضی زراعی و باغی شهرستان به سیستم های نوین آبیاری مجهز و افزایش راندمان قابل توجه و صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی وجود خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت: در راستای افزایش راندمان انتقال آ ب کشاورزی این مدیریت در سال 90 اقدام به واگذاری حدود 15,2 کیلومتر لوله از محل کمکهای بلاعوض دولتی به متقاضیان نموده است.