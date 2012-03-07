منابع طبیعی به عنوان ثروت هر جامعه و امانتی برای آیندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف یوسفی سه شنبه در نشست علمی توسعه پایدار جنگلهای طبیعی و دست کاشت استان مرکزی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک افزود: گسترش فضای سبز و جنگل و نزدیک شدن به شاخصهای جهانی امری اجتناب ناپذیر است و تلاش همگانی را می طلبد و دولت بر اساس قانون موظف است که سرانه فضای سبز کشور را از یکهزار و 700مترمربع به دوهزار و 500متر مربع برساند و وزارت جهاد کشاورزی پیگیر این اموراست.

وی افزود: با توجه گسترش زندگی شهر نشینی و آلایندهای صنعتی در شهر ها و عواقب ناشی از آن، مقوله درختکاری و حفظ فضای سبز و پارکهای جنگلی درون شهری از ضروریات زندگی انسانها محسوب می شود.

افزایش آلایندها هشدار جدی برای انسانها است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اراک نیز گفت: تشکیل اتاق فکر، متشکل از منابع طبیعی، شهرداری و دانشگاه و ارایه راهکار و طرحهای کاربردی و تاثیر گذار در این شرایط از ضروریات است.

عباس ملک حسینی تبدیل شهر ها به بیابانهای بتونی و آسفالت و افزایش آلایندها را یک هشدار و زنگ خطر جدی برای انسانها دانست و افزود: برای برون رفت از این مهظل باید برنامه ریزی کارسازی انجام داد.

وی افزود: فرهنگ درختکاری ریشه در تاریخ و فرهنگ غنی ایرانی دارد و در احادیث و روایات نیز به انجام این امر توصیه فراوان شده است وافزایش فضای سبز امروزه یک کار لوکس و تشریفاتی نیست بلکه یک نیاز ضروری در جامعه است.

وی گفت: با توجه به توانمندیها و پتانسیلهای موجود، این دانشگاه تمامی امکانات خود را در خدمت شهرهای استان قرار می دهد.

رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی اراک نیز در این نشست گفت: ساماندهی فضای سبز نیازمند کمک و همکاری تمامی بخشهای جامعه است تا در آینده گرفتار مضرات توسعه صنایع نشویم .

محمد جواد مدنی افزود: امروزه به موازات توسعه آلاینده های صنعتی باید گسترش فضای سبز نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی کاهش تبخیرنزولات، تامین اکسیژن، جلوگیری از بروز پدیده گرد و غبار و سیلاب و فرسایش خاک را از کارکردهای مهم جنگل و پوشش سبز دانست.

در این نشست علمی که با همکاری بسیج مهندسین استان مرکزی برگزار شده بود ، مقاله تخریب های توسعه شهری با تاکید بر باغهای کرهرود و سنجان، پراکنش بادام کوهی در عرصه های طبیعی جنگلی استان، نگرشی بر مدیریت جامع فضای سبز شهری و طراحی، حفظ و نگهداری فضای سبز شهری ارایه شد.