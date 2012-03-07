نمایشگاه عرضه مستقیم کالای بهاره در زاهدان برپا شد

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در این نمایشگاه شماری از تولید کنندگان و بازاریان استان های خراسان رضوی و جنوبی، کرمان، البرز و سیستان و بلوچستان در بیش از 420 غرفه کالاهای مختلفی عرضه کرده اند.

ایرج حسن پور گفت: فروشگاه های بزرگ سیستان و بلوچستان نیز در قالب 20 غرفه کالاهای اساسی مردم را با قیمت های مناسب در این نمایشگاه عرضه کرده اند.

وی افزود: در این نمایشگاه کالاهایی از قبل مواد غذایی، محصولات پروتئینی، آجیل و خشکبار، مواد شوینده، ‌پوشاک، ‌کیف و کفش و لوازم خانگی با تخفیف 15 تا 20 درصد به فروش می رسد.

وی بیان داشت: این نمایشگاه تا 25 اسفندماه صبح و عصر برای بازدید علاقمندان دایر است.