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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

کسب رتبه دوم جشنواره بین المللی تجسمی فجر، توسط هنرمند اراکی

کسب رتبه دوم جشنواره بین المللی تجسمی فجر، توسط هنرمند اراکی

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه هنری استان مرکزی گفت: حمید رضا مجیدی رتبه دوم بخش عکس جشنواره هنرهای تجسمی فجر کشور را از آن خود کرد.

سینا دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، حمید رضا مجیدی رتبه دوم بخش عکس جشنواره هنرهای تجسمی فجر کشور را از آن خود کرد، گفت: مجیدی درجلوه های نور و رنگ در هنر قدسی موفق به کسب این عنوان شد.

وی با اشاره به اینکه مجیدی از هنرمندان نام آمور استان مرکزی است و تا کنون در دهها جشنواره و رقابت هنری حائز رتبه های برتر شده است، افزود: چهارمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر دهم بهمن ماه سال جاری در رشته های نقاشی، خوشنویسی، سفال، مجسمه سازی، کاریکاتور، پوستر، عکاسی، تصویرگری و نگارگری در تالار وحدت تهران برگزار شد.

دلشادی اضافه کرد: در این جشنواره  علاوه بر حضور هنرمندان 30 استان کشور، هنرمندانی از 10 کشور جهان حضور داشتند.

کد مطلب 1553814

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