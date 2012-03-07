حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان اینکه هنوز شهرداری تهران برای ادامه ساخت بزرگراه صیاد شیرازی تا شوش طرحی را برای شورای شهر ارائه نکرده است، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی شهرداری تهران، توسعه این بزرگراه در دست اقدام نیست.

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به بودجه سال 91 برای تکمیل بزرگراه امام علی (ع) گفت: شورای شهر تهران بودجه خوبی برای تملک و اتمام ساخت بزرگراه امام علی(ع) تخصیص داده است تا این پروژه تا پایان سال آینده به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه تنها مشکل ساخت این بزرگراه ، تملک املاکی است که بر سر راه توسعه آن است، تاکید کرد: بودجه تملک برای پروژه هایی از قبیل بزرگراه امام علی(ع)، یادگار امام ،تونل نیایش و ... پیش بینی شده است.

شکیب ادامه داد: بر اساس اعلام شهرداری تهران ساخت این بزرگراه باید تا پایان سال 91 به اتمام برسد.

