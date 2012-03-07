معاون فرهنگی وزیر علوم از مناطق عملیاتی خوزستان دیدن می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی در این سفر دو روزه قرار است نگارخانه مهر دانشگاه شهید چمران و چند طرح دیگر در شهرهای آبادان و خرمشهر را افتتاح کند.
وی همچنین قرار است امروز چهارشنبه از مناطق عملیاتی استان خوزستان به همراه هیئت همراهش دیدن کنند و از نزدیک با رشادتهای رزمندگان اسلام در هشت سال جنگ تحمیلی آشنا شود.
هر ساله در چنین ایامی معاونان وزارتخانه علوم برای بازدید از مناطق عملیاتی وارد استان خوزستان می شوند و در سفرهایی چند روزه از مناطق مختلف دیدن می کنند.
همچنین کاروانهای دانشجویان و اساتید در قالب کاروانهای راهیان نور نیز سفرهای خود به مناطق مختلف خوزستان را از 15 اسفندماه امسال آغاز کرده اند و تا روز 15 فروردین ماه اینگونه سفرها ادامه خواهد داشت.
امسال پیش بینی می شود پنج میلیون نفر در قالب کاروانهای راهیان نور از مناطق عملیاتی استان خوزستان دیدن کنند.
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