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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۶

معاون فرهنگی وزیر علوم از مناطق عملیاتی خوزستان دیدن می کنند

معاون فرهنگی وزیر علوم از مناطق عملیاتی خوزستان دیدن می کنند

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به منظور افتتاح چند طرح و بازدید از مناطق عملیاتی استان خوزستان با هیئتی از مدیران این وزارتخانه وارد اهواز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی در این سفر دو روزه قرار است نگارخانه مهر دانشگاه شهید چمران و چند طرح دیگر در شهرهای آبادان و خرمشهر را افتتاح کند.

وی همچنین قرار است امروز چهارشنبه از مناطق عملیاتی استان خوزستان به همراه هیئت همراهش دیدن کنند و از نزدیک با رشادتهای رزمندگان اسلام در هشت سال جنگ تحمیلی آشنا شود.
 
هر ساله در چنین ایامی معاونان وزارتخانه علوم برای بازدید از مناطق عملیاتی وارد استان خوزستان می شوند و در سفرهایی چند روزه از مناطق مختلف دیدن می کنند.
 
همچنین کاروانهای دانشجویان و اساتید در قالب کاروانهای راهیان نور نیز سفرهای خود به مناطق مختلف خوزستان را از 15 اسفندماه امسال آغاز کرده اند و تا روز 15 فروردین ماه اینگونه سفرها ادامه خواهد داشت.

امسال پیش بینی می شود پنج میلیون نفر در قالب کاروانهای راهیان نور از مناطق عملیاتی استان خوزستان دیدن کنند.
 
 
 
کد مطلب 1553819

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