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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۷

18 کاروان راهیان نور دانشجویان وارد خوزستان شدند

18 کاروان راهیان نور دانشجویان وارد خوزستان شدند

اهواز - خبرگزاری مهر: بیش از یک هزار و 500 دانشجو از دانشگاه های سراسر کشور در قالب 18 کاروان راهیان نور از روز سه شنبه وارد مناطق عملیاتی استان خوزستان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، این دانشجویان در قالب 18 کاروان از استانهای خراسان رضوی، فارس، البرز و تهران وارد پادگان رستم پور در اهواز شدند و قرار است از امروز سفرهای خود به مناطق مختلف عملیاتی را آغاز کنند.

این دانشجویان از مناطق عملیاتی مختلف شامل فکه، چزابه، شلمچه، فتح المبین شوش، هویزه و دیگر مناطق جنگی استان خوزستان در دو مرحله 10 روزه تا 15 فروردین ماه بازدید می کنند.
 
هدف از برگزاری این اردوها زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، آشنا شدن دانشجویان با فرهنگ دفاع مقدس، تقویت روحیه سلحشوری در بین دانشگاهیان کشور و گسترش فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در میان نسل جوان عنوان شده است
 
برگزاری مراسم مناجات و عزاداری، برگزاری شبهای شعر و خاطره و جلسات پرسش و پاسخ پیرامون شهادت از جمله برنامه های ویژه کاروانهای راهیان نور دانشجویی است.
 
امسال پیش بینی می شود پنج میلیون نفر در قالب کاروانهای راهیان نور از مناطق عملیاتی استان خوزستان دیدن کنند.
کد مطلب 1553822

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