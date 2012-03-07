به گزارش خبرنگار مهر، "نوروز کاسپی" از مجموعه‌ فیلم‌های مستند تلویزیونی "نوروز همایون" به تهیه‌کنندگی مجید گیاه‌چی در دست تولید است و در ایام نوروز 1391 از شبکه‌ مستند سیما به‌ نمایش درمی‌آید.

مجلسی عضو پیوسته انجمن مستندسازان سینمای ایران و عضو انجمن مستندسازان اروپا(EDN)، نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان بیش از 30 فیلم مستند و داستانی و دو مجموعه‌ی مستند است که بیش از 20 جایزه‌ از جشنواره‌های داخلی و خارجی دریافت کرده است.

از مهم‌ترین آثار او می‌توان به فیلم‌های مستند: "بی بی تاب"، "زمزمه‌های بی‌نام و نشان"، "پدر، مادر، چرا ..؟"، "چرخ گردون"، "امه خانم"، "سفرنامه‌ی سبا"، "این سخن آبی است ..."، "بدون عنوان"، "سپیده علم کشید"، "جور دیگر دیدن" و مجموعه‌های مستند "از سرزمین سبز" و "عروسی اقوام" و فیلم‌های داستانی "و قصه مرا پایانی نیست" و "دیگری" همچنین انیمیشن "سیاگالش" اشاره کرد.

دریافت جایزه‌های مهمی از جشنواره‌هایی چون‌ دوسالانه‌ی کادکا– اسلواکی، فیلم‌های مردم‌شناسی بلگراد – صربستان، ‌فیلم مستند سینما حقیقت، وارش، رشد، سینمای مستند کیش و دریافت چهار جایزه برای فیلم‌برداری، موسیقی، تدوین و کارگردانی از جشنواره تولیدات تلویزیون بخشی از موفقیت‌های رضا مجلسی است.