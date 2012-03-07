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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۳

"نوروز کاسپی" نوروز91 روی آنتن می‌رود

"نوروز کاسپی" نوروز91 روی آنتن می‌رود

"نوروز کاسپی" از مجموعه‌ فیلم‌های مستند تلویزیونی "نوروز همایون" به کارگردانی رضا مجلسی کارگردان جوان رشتی نوروز 91 روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، "نوروز کاسپی" از مجموعه‌ فیلم‌های مستند تلویزیونی "نوروز همایون" به تهیه‌کنندگی مجید گیاه‌چی در دست تولید است و در ایام نوروز 1391 از شبکه‌ مستند سیما به‌ نمایش درمی‌آید.

مجلسی عضو پیوسته انجمن مستندسازان سینمای ایران و عضو انجمن مستندسازان اروپا(EDN)، نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان بیش از 30 فیلم مستند و داستانی و دو مجموعه‌ی مستند است که بیش از 20 جایزه‌ از جشنواره‌های داخلی و خارجی دریافت کرده است.

 

از مهم‌ترین آثار او می‌توان به فیلم‌های مستند: "بی بی تاب"، "زمزمه‌های بی‌نام و نشان"، "پدر، مادر، چرا ..؟"، "چرخ گردون"، "امه خانم"، "سفرنامه‌ی سبا"، "این سخن آبی است ..."، "بدون عنوان"، "سپیده علم کشید"، "جور دیگر دیدن" و مجموعه‌های مستند "از سرزمین سبز" و "عروسی اقوام" و فیلم‌های داستانی "و قصه مرا پایانی نیست" و "دیگری" همچنین انیمیشن "سیاگالش" اشاره کرد.

دریافت جایزه‌های مهمی از جشنواره‌هایی چون‌ دوسالانه‌ی کادکا– اسلواکی، فیلم‌های مردم‌شناسی بلگراد – صربستان، ‌فیلم مستند سینما حقیقت، وارش، رشد، سینمای مستند کیش و دریافت چهار جایزه برای فیلم‌برداری، موسیقی، تدوین و کارگردانی از جشنواره تولیدات تلویزیون بخشی از موفقیت‌های رضا مجلسی است.

کد مطلب 1553830

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