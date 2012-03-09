سیدجمال که نسبش به حسینبن على(علیه السلام) مىرسد، همچون جدّ خود در راه اصلاح امّت اسلام بسیار جدّى و با صلابت بود و با هر چه سدّ راه وى مىشد به مبارزه بر مىخاست. هرچند در راه هدف احیاگرانۀ خود متحمّل زحمات فراوانى شد و حتى در این راه تهمتها و افتراهاى فراوانى به وى داده شد، هیچ گاه از هدف اصلى خود باز نایستاد. دلمشغولى اولیه و اصلى سید بیدارى و یکپارچگى مسلمانان در برابر نفوذ غرب بود."دردهایى که سید جمال در جامعۀ اسلامى تشخیص مىداد عبارت بود از:
1. استبداد حکّام؛2. جهالت و بىخبرى تودۀ مسلمان و عقب ماندن آنها از کاروان علم و تمدن؛3. نفوذ عقاید خرافى در اندیشه مسلمانان و دور افتادن آنها از اسلام نخستین؛4. جدایى و تفرقه میان مسلمانان به عناوین مذهبى و غیرمذهبى؛5. نفوذ استعمار غربى در کشورهاى اسلامى.
سید براى چاره این دردها و بدبختیها از همۀ وسایل ممکن ـ مسافرتها، تماسها، سخنرانیها، نشر کتاب و مجله، تشکیل حزب و جمعیت، و حتى ورود به ارتش ـ بهره جست. او در عمر شصتساله خود ازدواج نکرد و تشکیل عایله نداد، زیرا با وضع غیرثابتى که داشت و هر از گاهى در کشورى به سر مىبرد و در تحصن یا تبعید یا تحت نظر بود نمىتوانست مسئولیت تشکیل خانواده را برعهده بگیرد.
سید چاره دردهایى را که تشخیص داده بود در موارد ذیل میدانست:
1. مبارزه با خودکامگى مستبدان از طریق آگاهاندن مردم به این که مبارزه سیاسى یک وظیفۀ شرعى و مذهبى است؛
2. مجهز شدن به علوم و فنون جدید؛
3. بازگشت به اسلام نخستین و دور ریختن خرافات و پیرایهها و سازوبرگهایى که در طول تاریخ به اسلام بسته شده است. از نظر سید، بازگشت مسلمانان به اسلام نخستین به معناى بازگشت به قرآن و سنّت معتبر و سیره سلف صالح است.
4. ایمان و اعتماد به مکتب و این که اسلام قادر است به عنوان یک مکتب و یک نظام اعتقادى مسلمانان را رهایى بخشد و به استبداد داخلى و استعمار خارجى پایان دهد و به مسلمانان عزّت و سعادت ارزانى دارد؛
5. مبارزه با استعمار خارجى اعم از استعمار سیاسى و اقتصادى و فرهنگى؛
6. اتحاد اسلام؛
7. دمیدن روح مبارزه و جهاد به کالبد نیمهجان جامعه اسلامى؛ او اصل فراموششده جهاد را پیش کشید و فراموش شدن این اصل را عامل بزرگى براى انحطاط مسلمانان تلقى کرد؛
8. مبارزه با خودباختگى در برابر غرب.
او به مسلمانان اصرار مىکرد که تفاوتهاى فرقهاى خود را به فراموشى سپرده، یکدیگر را به خاطر خیر و صلاح امّت اسلام تحمل کنند. خواست او از مسلمانان آن بود که علم و فنآورى غرب را در کنار حفظ ارزشهاى اخلاقى و دینى خود اقتباس کنند. از اختلاف و تفرقه مسلمانان و حکّام آنها بسیار نالان بود و در کلام دردمندانه و حاکى از تأسف عمیق خود بیان داشت: "مسلمانان اتفاق کردند که اتحاد و اتفاق با یکدیگر نداشته باشند. دریغا که هر یک مانند خوره همدیگر را مىخورند، تیشه به ریشه هستى خود مىزنند! براى خرسندى دشمنان محمد(صلى الله علیه وآله) پشت به قبله کنند! قرآن مجید را ندیده انگارند! غربزدگى را سرمایه افتخار خود و خاندانشان پندارند!"
از این رو، او تنها هدف خود را اصلاح این وضع مىدانست: "من صدر اعظم نمىخواهم بشوم، من وزیر نمىخواهم بشوم، من ارکان دولت نمىخواهم بشوم، من وظیفه نمىخواهم، من عیال ندارم، من ملک ندارم و نمىخواهم که داشته باشم... من همیشه به یک حالت بوده و خواهم بود، جز نصیحت و اصلاح مقصود دیگرى ندارم..." "مرا در این جهان، چه در غرب باشم و چه در شرق، مقصدى نیست جز در اصلاح دنیا و آخرت مسلمانان بکوشم و آخر آرزویم آن است که چون شهداى صالحین خونم در این راه ریخته شود."
بى شک، سید که ناظمالاسلام کرمانى از وى به عنوان "نخستین فروزنده آسمان شرف و جلال و اولین مربى عالم تربیت و کمال، حامل لواى آزادى و حریت... العالم الربانى، البحر الصمدانى....، شخص عجیب و غریب، وحید زمان و نادره دوران" یاد مى کندـ اولین سلسلهجنبان واقعى نهضت اصلاحگرایى راستین بود که در آسمان اسلام درخشید و با شخصیت بسیار درخشانش همگان را مجذوب خود ساخت.
"مسئلۀ اصلاح" در اندیشه سید
بدون شک، مسئله اصلاح بخش عمدهای را از افکار این مرد شریف تشکیل میداده است. او به خوبی تشخیص داده بود که موضوع اصلاح ریشه در تعالیم دینی اسلام دارد و در فرهنگ اسلامی و قرآن کریم به مفهوم سامانبخشی بنیادین به امور است و در تضاد جدی با مفهوم افساد، بنیان نابسامانیهای اجتماعی، قرار دارد. او که در اندیشه خویش فهم جهانبینی اسلامی را در اولویت اول جای داده بود، هرگز از نگرش و فهم ایدئولوژی و مفهوم عمل در اسلام غافل نبود و ریشۀ اخلاق صحیح را در فهم صحیح از عقیده میدانست: "ملت بدون اخلاق و اخلاق بدون عقیده و عقیده بدون فهم ممکن نیست."
او در اندیشه اتحاد جهان اسلام هرگز به دنبال اعتقادات خشک و وحشیانهای مانند وهابیت و سلفیگری نبود و در خیال او نیز چنین وحدتی محلی از اعراب نداشت. او اسلام را دارای مادۀ اولیه ایجاد اتحاد و پیشرفت میدانست و در برابر ظهور اندیشههای منحرفی نظیر بابیه موضعی سازشناپذیر و منتقدانه داشت و آنها را فاقد یک عنصر مفید و نوین و بلکه واجد عناصر مخرب اعتقاد و اندیشه برای جامعه فرض میکرد.
او به جد معتقد بود که اسلام با محتوای غنی خود قادر است پیروانش را در هر قرنی از کورهراههای زمان به سلامت عبور دهد و در این مسیر او اعتقادی جدی به تربیت انسانهایی فرهیخته در جامعه اسلامی داشت؛ علما و دانشمندانی که سکانداران کشتی امت تا رسیدن به وادی ظهور محسوب میشدند: "اسلام باید بر موجب حاجات و لوازم هر قرنی تبدیل یابد تا تطابق با آن احتیاجات کند و الا آن را ترس زوال است که "ان ا... یبعث فی راس کل قرن رجلا لیصلح امر هذه الامه." او مصلح را کسی میدانست که ابتدا به اصلاح خویش برخاسته باشد: "آن کس که از اصلاح خود عاجز باشد، چگونه میتواند مصلح دیگران باشد."
ویژگیهاى اندیشه اصلاحگرایى سید جمال
با تأمّل در اندیشههاى اصلاحى سید، که به حق مرد علم و عمل بود، به ویژگیهایى بر مىخوریم که نهضت فکرى وى و اتباعش را از برخى رویکردهاى اصلاحطلبانه کاملاً متمایز مىسازد، از جمله:1. اساس اصلاحات نزدوی و پیروان او اسلام اصیل است؛ اسلامى که از دو سوى افراط و تفریط و از برداشتهاى متحجرّانه و غربگرایانه به دور است؛ اسلامى که رنگوبوى تفسیرهاى شخصى به خود نگرفته باشد. از همین رو، سید از یک سو با مخالفت متحجرّان و قشریان و از سوى دیگر با مخالفت غربزدگان مواجه بود.
2. در جریان اصلاحگرایى، از نظر سید، علما رکن رکین و محور مبارزات اصلاحگرایانه را تشکیل مىدهند. در جریان نهضت تنباکو، او از طریق علما وارد عمل شد. در واقع، سید جمال علما را وارثان حقیقى اسلام مىدانست. او در نامه خود به مرحوم میرزاى شیرازى به صراحت ایشان را وارث پیغمبران(علیهم السلام) و پایه تخت دیانت و زبان گویاى شریعت خواند و این کاملاً در نقطه مقابل کسانى است که امروزه داعیه "اصلاحطلبى" را بدون زعامت دینى روحانیت زمزمه مىکنند.
3. از نظر سید جمال، اصلاحات و جلوگیرى از انحراف جوامع اسلامى، در وقت مناسب، باید جهادگرانه و انقلابى باشد. به تعبیر دیگر، همواره نمىتوان براساس منطق تدریجى و با آرامش پیش رفت، بلکه گاه نظیر آنچه در نهضت تنباکو اتفاق افتاد، باید انقلابى و بدون اهمال وارد عمل شد. وى هیچ گاه در مبارزه با استعمار و استعمارگران تساهل و تداهن نشان نداد. او از سیاست اروپایى و به بازى گرفته شدن سرنوشت مسلمانان توسط آن داغ بر دل داشت و جام غضب خود را بر روى آن ریخت.
4. از نظر سید جمال، اسلام دینى است که با عرضه درست به مردم مورد قبول هر انسان شیفتهاى است. او همۀ بنیانهاى اسلام را عقلانى مىدانست و با ارائه عقلى و مستدل آن به مردم اندیشههاى اصلاحگرانه خود را در چارچوب تعالیم اسلام ارائه مىداد. اصولاًً، چنان که پیش از این نقل شد، دغدغه اصلى وى اصلاح وضعیت مسلمانان بود.
5. یکى از مهمترین ویژگیهاى اندیشه اصلاحى سید شناخت عمیق و ملموس وى نسبت به مشکلات جهان اسلام بود. در واقع، او همه مشکلات جغرافیاى جهان اسلام را به وضوح مشاهده مىکرد و از آن جا که فردى غربدیده و سفرکرده بود و با رجال گوناگون دین و سیاست نیز ارتباط نزدیک داشت دشمنان اسلام و مسلمانان را به خوبى مىشناخت و از دسیسههاى آنان آگاه بود. از همین رو بود که استعمار و ایادى وى همواره از زبان و قلم او در حال ناامنى بودند و وى را به اکناف تبعید مىکردند و سرانجام نیز او را در استانبول به شهادت رساندند. هرچند برخى مرگ او را طبیعى و ناشى از بیمارى لثههایش دانستهاند، اما ظاهراً او در جریان معالجۀ دندانهایش مسموم شد و به شهادت رسید. درود خدا و اولیاى خدا بر او باد که به راستى از سلاله پاک رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) بود.
*نویسنده: یاسین عطایی
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