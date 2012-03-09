سیدجمال که نسبش به حسین‏بن على(علیه السلام) مى‏رسد، همچون جدّ خود در راه اصلاح امّت اسلام بسیار جدّى و با صلابت بود و با هر چه سدّ راه وى مى‏شد به مبارزه بر مى‎خاست. هرچند در راه هدف احیاگرانۀ خود متحمّل زحمات فراوانى شد و حتى در این راه تهمتها و افتراهاى فراوانى به وى داده شد، هیچ گاه از هدف اصلى خود باز نایستاد. دل‎مشغولى اولیه و اصلى سید بیدارى و یکپارچگى مسلمانان در برابر نفوذ غرب بود."دردهایى که سید جمال در جامعۀ اسلامى تشخیص مى‏داد عبارت بود از:

1. استبداد حکّام؛2. جهالت و بى‎خبرى تودۀ مسلمان و عقب ماندن آنها از کاروان علم و تمدن؛3. نفوذ عقاید خرافى در اندیشه مسلمانان و دور افتادن آنها از اسلام نخستین؛4. جدایى و تفرقه میان مسلمانان به عناوین مذهبى و غیرمذهبى؛5. نفوذ استعمار غربى در کشورهاى اسلامى.

سید براى چاره این دردها و بدبختیها از همۀ وسایل ممکن ـ مسافرتها، تماسها، سخنرانیها، نشر کتاب و مجله، تشکیل حزب و جمعیت، و حتى ورود به ارتش ـ بهره جست. او در عمر شصت‏ساله خود ازدواج نکرد و تشکیل عایله نداد، زیرا با وضع غیرثابتى که داشت و هر از گاهى در کشورى به سر مى‏برد و در تحصن یا تبعید یا تحت نظر بود نمى‎توانست مسئولیت تشکیل خانواده را برعهده بگیرد.

سید چاره دردهایى را که تشخیص داده بود در موارد ذیل می‎دانست:

1. مبارزه با خودکامگى مستبدان از طریق آگاهاندن مردم به این که مبارزه سیاسى یک وظیفۀ شرعى و مذهبى است؛

2. مجهز شدن به علوم و فنون جدید؛

3. بازگشت به اسلام نخستین و دور ریختن خرافات و پیرایه‏ها و سازوبرگهایى که در طول تاریخ به اسلام بسته شده است. از نظر سید، بازگشت مسلمانان به اسلام نخستین به معناى بازگشت به قرآن و سنّت معتبر و سیره سلف صالح است.

4. ایمان و اعتماد به مکتب و این که اسلام قادر است به عنوان یک مکتب و یک نظام اعتقادى مسلمانان را رهایى بخشد و به استبداد داخلى و استعمار خارجى پایان دهد و به مسلمانان عزّت و سعادت ارزانى دارد؛

5. مبارزه با استعمار خارجى اعم از استعمار سیاسى و اقتصادى و فرهنگى؛

6. اتحاد اسلام؛

7. دمیدن روح مبارزه و جهاد به کالبد نیمه‏‎جان جامعه اسلامى؛ او اصل فراموش‎شده جهاد را پیش کشید و فراموش شدن این اصل را عامل بزرگى براى انحطاط مسلمانان تلقى کرد؛

8. مبارزه با خودباختگى در برابر غرب.

او به مسلمانان اصرار مى‏کرد که تفاوتهاى فرقه‎اى خود را به فراموشى سپرده، یکدیگر را به خاطر خیر و صلاح امّت اسلام تحمل کنند. خواست او از مسلمانان آن بود که علم و فن‎آورى غرب را در کنار حفظ ارزشهاى اخلاقى و دینى خود اقتباس کنند. از اختلاف و تفرقه مسلمانان و حکّام آنها بسیار نالان بود و در کلام دردمندانه و حاکى از تأسف عمیق خود بیان داشت: "مسلمانان اتفاق کردند که اتحاد و اتفاق با یکدیگر نداشته باشند. دریغا که هر یک مانند خوره همدیگر را مى‏خورند، تیشه به ریشه هستى خود مى‏زنند! براى خرسندى دشمنان محمد(صلى الله علیه وآله) پشت به قبله کنند! قرآن مجید را ندیده انگارند! غرب‏زدگى را سرمایه افتخار خود و خاندانشان پندارند!"

از این رو، او تنها هدف خود را اصلاح این وضع مى‏دانست: "من صدر اعظم نمى‏خواهم بشوم، من وزیر نمى‏خواهم بشوم، من ارکان دولت نمى‎خواهم بشوم، من وظیفه نمى‎خواهم، من عیال ندارم، من ملک ندارم و نمى‎خواهم که داشته باشم... من همیشه به یک حالت بوده و خواهم بود، جز نصیحت و اصلاح مقصود دیگرى ندارم..." "مرا در این جهان، چه در غرب باشم و چه در شرق، مقصدى نیست جز در اصلاح دنیا و آخرت مسلمانان بکوشم و آخر آرزویم آن است که چون شهداى صالحین خونم در این راه ریخته شود."

بى شک، سید که ناظم‎الاسلام کرمانى از وى به عنوان "نخستین فروزنده آسمان شرف و جلال و اولین مربى عالم تربیت و کمال، حامل لواى آزادى و حریت... العالم الربانى، البحر الصمدانى....، شخص عجیب و غریب، وحید زمان و نادره دوران" یاد مى کندـ اولین سلسله‎جنبان واقعى نهضت اصلاح‎گرایى راستین بود که در آسمان اسلام درخشید و با شخصیت بسیار درخشانش همگان را مجذوب خود ساخت.

"مسئلۀ اصلاح" در اندیشه سید

بدون شک، مسئله اصلاح بخش عمده‏ای را از افکار این مرد شریف تشکیل می‏داده است. او به خوبی تشخیص داده بود که موضوع اصلاح ریشه در تعالیم دینی اسلام دارد و در فرهنگ اسلامی و قرآن کریم به مفهوم سامان‎بخشی بنیادین به امور است و در تضاد جدی با مفهوم افساد، بنیان نابسامانیهای اجتماعی، قرار دارد. او که در اندیشه خویش فهم جهان‎بینی اسلامی را در اولویت اول جای داده بود، هرگز از نگرش و فهم ایدئولوژی و مفهوم عمل در اسلام غافل نبود و ریشۀ اخلاق صحیح را در فهم صحیح از عقیده می‏دانست: "ملت بدون اخلاق و اخلاق بدون عقیده و عقیده بدون فهم ممکن نیست."

او در اندیشه اتحاد جهان اسلام هرگز به دنبال اعتقادات خشک و وحشیانه‎ای مانند وهابیت و سلفی‎گری نبود و در خیال او نیز چنین وحدتی محلی از اعراب نداشت. او اسلام را دارای مادۀ اولیه ایجاد اتحاد و پیشرفت می‏دانست و در برابر ظهور اندیشه‏های منحرفی نظیر بابیه موضعی سازش‏ناپذیر و منتقدانه داشت و آنها را فاقد یک عنصر مفید و نوین و بلکه واجد عناصر مخرب اعتقاد و اندیشه برای جامعه فرض می‏کرد.

او به جد معتقد بود که اسلام با محتوای غنی خود قادر است پیروانش را در هر قرنی از کوره‏راه‏های زمان به سلامت عبور دهد و در این مسیر او اعتقادی جدی به تربیت انسانهایی فرهیخته در جامعه اسلامی داشت؛ علما و دانشمندانی که سکان‏داران کشتی امت تا رسیدن به وادی ظهور محسوب می‏شدند: "اسلام باید بر موجب حاجات و لوازم هر قرنی تبدیل یابد تا تطابق با آن احتیاجات کند و الا آن را ترس زوال است که "ان ا... یبعث فی راس کل قرن رجلا لیصلح امر هذه الامه." او مصلح را کسی می‏دانست که ابتدا به اصلاح خویش برخاسته باشد: "آن کس که از اصلاح خود عاجز باشد، چگونه می‏تواند مصلح دیگران باشد."

ویژگیهاى اندیشه اصلاح‏گرایى سید جمال

با تأمّل در اندیشه‎هاى اصلاحى سید، که به حق مرد علم و عمل بود، به ویژگیهایى بر مى‏خوریم که نهضت فکرى وى و اتباعش را از برخى رویکردهاى اصلاح‏طلبانه کاملاً متمایز مى‏سازد، از جمله:1. اساس اصلاحات نزدوی و پیروان او اسلام اصیل است؛ اسلامى که از دو سوى افراط و تفریط و از برداشتهاى متحجرّانه و غرب‏گرایانه به دور است؛ اسلامى که رنگ‏وبوى تفسیرهاى شخصى به خود نگرفته باشد. از همین رو، سید از یک سو با مخالفت متحجرّان و قشریان و از سوى دیگر با مخالفت غرب‎زدگان مواجه بود.

2. در جریان اصلاح‎گرایى، از نظر سید، علما رکن رکین و محور مبارزات اصلاح‎گرایانه را تشکیل مى‏دهند. در جریان نهضت تنباکو، او از طریق علما وارد عمل شد. در واقع، سید جمال علما را وارثان حقیقى اسلام مى‎دانست. او در نامه خود به مرحوم میرزاى شیرازى به صراحت ایشان را وارث پیغمبران(علیهم السلام) و پایه تخت دیانت و زبان گویاى شریعت خواند و این کاملاً در نقطه مقابل کسانى است که امروزه داعیه "اصلاح‎طلبى" را بدون زعامت دینى روحانیت زمزمه مى‏کنند.

3. از نظر سید جمال، اصلاحات و جلوگیرى از انحراف جوامع اسلامى، در وقت مناسب، باید جهادگرانه و انقلابى باشد. به تعبیر دیگر، همواره نمى‏توان براساس منطق تدریجى و با آرامش پیش رفت، بلکه گاه نظیر آنچه در نهضت تنباکو اتفاق افتاد، باید انقلابى و بدون اهمال وارد عمل شد. وى هیچ گاه در مبارزه با استعمار و استعمارگران تساهل و تداهن نشان نداد. او از سیاست اروپایى و به بازى گرفته شدن سرنوشت مسلمانان توسط آن داغ بر دل داشت و جام غضب خود را بر روى آن ریخت.

4. از نظر سید جمال، اسلام دینى است که با عرضه درست به مردم مورد قبول هر انسان شیفته‏اى است. او همۀ بنیانهاى اسلام را عقلانى مى‎دانست و با ارائه عقلى و مستدل آن به مردم اندیشه‏هاى اصلاح‎گرانه خود را در چارچوب تعالیم اسلام ارائه مى‏داد. اصولاًً، چنان که پیش از این نقل شد، دغدغه اصلى وى اصلاح وضعیت مسلمانان بود.

5. یکى از مهم‏ترین ویژگیهاى اندیشه اصلاحى سید شناخت عمیق و ملموس وى نسبت به مشکلات جهان اسلام بود. در واقع، او همه مشکلات جغرافیاى جهان اسلام را به وضوح مشاهده مى‏کرد و از آن جا که فردى غرب‎دیده و سفرکرده بود و با رجال گوناگون دین و سیاست نیز ارتباط نزدیک داشت دشمنان اسلام و مسلمانان را به خوبى مى‏شناخت و از دسیسه‏‎هاى آنان آگاه بود. از همین رو بود که استعمار و ایادى وى همواره از زبان و قلم او در حال ناامنى بودند و وى را به اکناف تبعید مى‎کردند و سرانجام نیز او را در استانبول به شهادت رساندند. هرچند برخى مرگ او را طبیعى و ناشى از بیمارى لثه‏هایش دانسته‏اند، اما ظاهراً او در جریان معالجۀ دندان‏هایش مسموم شد و به شهادت رسید. درود خدا و اولیاى خدا بر او باد که به راستى از سلاله پاک رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) بود.



*نویسنده: یاسین عطایی

