‌استقلال به نمایندگی از ایران برد/ امیدوارم سپاهان و پرسپولیس هم موفق باشند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، علی فتح الله‌زاده پس از پیروزی تیم استقلال برابر الریان قطر ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیروزی ارزشمندی را برابر حریف قطری بدست آوردیم که این برد را استقلال به نمایندگی ایران کسب کرد.

وی ادامه داد: تک ـ تک بازیکنان، وظایف تاکتیکی خود را به نحو احسن در زمین انجام دادند و روی زمین صاف، از تکنیک و خلاقیت خود در چهارچوب اهداف تیمی استفاده کردند. بازیکنان ما، در زمین‌های استاندارد، همواره فوتبال تماشاگرپسندی ارائه کرده‌اند و این وظایف مدیران اجرایی فوتبال را سنگین‌تر می‌کند.

مدیرعامل باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: استقلال، به عنوان یک تیم از تیم‌های برتر ایران، در لیگ قهرمانان آسیا خواسته‌های مشخصی دارد که از آن کوتاه نمی‌آید. فعلا ما می‌خواهیم به عنوان سرگروه این مسابقه‌ها را تمام کنیم.

فتح الله‌زاده با بیان اینکه در لیگ برتر و جام‌‌ حذفی هم استقلال قدرت اول است، در پایان گفت: می‌دانم تمام ایرانیان الان خوشحال هستند. در این شادی با آنها شریکم و بهروزی هموطنانم را از خداوند بزرگ تمنا دارم. امیدوارم، سپاهان و پرسپولیس هم موفق باشند.

تیم فوتبال استقلال ایران در نخستین دیدار خود در فصل جدید رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا سه شنبه شب در ورزشگاه احمد بن علی شهر الریان موفق شد با گل دقیقه 91 گوران یروکوویچ الریان قطر را از پیش رو بردارد.