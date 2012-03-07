مسئولان استان البرز 30 سال قول مساعدت و کمک به بیماران تالاسمی داده اند

حبیب الله کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسئولان استان البرز در طول 30 سال گذشته همواره قول مساعدت و کمک به بیماران تالاسمی را داده اند ولی تا کنون کمک خاصی به این بیماران نکرده اند.



وی افزود: در طول 16 سال فعالیت خود فقط توانسته از مکان و بازارهای مختلف 40 پمپ برای رفع مشکل آهن زدایی بیماران تالاسمی فراهم کنم.



مسئول سابق انجمن تالاسمی استان البرز ادامه داد: مشکل فعلی ما کمبود دارو و پمپ های آهن زدا است، بیمه و تامین هزینه برخی از داروها نیز از دیگر مشکلات بیماران تالاسمی استان البرز است.



کاظمی اظهار داشت: انجمن تالاسمی استان تا کنون از هیچ ارگانی پول و یا بودجه دریافت نکرده است و این انجمن با کمک خیرین استان اداره شده است و در طول 16 سال فعالیت هنوز یک مکان ثابت برای این انجمن فراهم نشده است و همیشه مستاجر بودیم.

وی گفت: در حال حاضر تجهیزاتی که بیماران تالاسمی از آن استفاده می کنند با تلاش و کوشش فراوان و مراجعات فراوان به دستگاه های مربوطه بدست آمده است و هم اکنون با وجود فرسوده بودن ولی همچنان مورد استفاده قرار می گیرد.

مسئول سابق انجمن تالاسمی استان البرز با تاکید بر اینکه امروزه بیماران تالاسمی نیازمند توجه مسئولان استان هستند، اضافه کرد: امیدوارم در آینده شاهد توجه بیشتر مسئولان باشیم.