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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۱۲

مظلومی پس از پیروزی بر الریان:

استقلال نشان داد برای آسیا اهداف بزرگی دارد/ در باد این برد نمی‌خوابیم

استقلال نشان داد برای آسیا اهداف بزرگی دارد/ در باد این برد نمی‌خوابیم

سرمربی تیم فوتبال استقلال با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش در نخستین دیدار از فصل جدید رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا گفت: ما به سه امتیاز شیرین خارج از خانه دست پیدا کردیم و نشان دادیم که برای حضور در لیگ قهرمانان اهداف بزرگی داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز مظلومی پس از برد یک بر صفر سه شنبه شب تیمش مقابل الریان در قطر، اظهار داشت: خوشحالم که توانستیم از یک بازی خارج از خانه و البته مهم، سه امتیاز حساس به دست بیاوریم که قطعا در ادامه راه بسیار به ما کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: بازیکنانم دستورات من را به خوبی در زمین اجرا کردند اگرچه که نباید از بازی خوب تیم الریان که از بازیکنان خارجی خوبی برخوردار بود نیز غافل شد. با این حال با این برد نشان دادیم که استقلال برای آسیا اهداف بزرگی دارد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال افزود: البته نباید بازیکنان استقلال در باد این برد بخوابند، چون ما در ادامه لیگ‌برتر بازی‌های بسیار حساسی داریم و باید با تمرکز کامل به میدان برویم. 

تیم فوتبال استقلال در نخستین دیدار خود در فصل جدید رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا سه شنبه شب در ورزشگاه احمد بن علی شهر الریان موفق شد با گل دقیقه 91 گوران یروکوویچ حریف قطری خود را شکست دهد.

کد مطلب 1553835

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