همایش ملی در محضر قرآن در آبادان برگزار می شود

حجت الاسلام سید موسی مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری همایش ملی با عنوان در محضر قرآن در شهرستان آبادان خبر داد و افزود: این همایش در راستای تبیین ارزشهای قرآنی و عرفانی و با حضور شخصیتهای بین المللی و برجسته قرآنی از جمله قاریان بین الملی آقایان پرهیزکار، سلیمی و مهدی قره شیخلو رئیس دارالقرآن کشور برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: تشویق جوانان به سوی رهنمودهای قرآن در زندگی فردی و اجتماعی، آشنایی بیشتر جوانان با معارف، آموزه‌ های قرآن و استفاده از روشهای قرآنی در زندگی از مهمترین اهداف برگزاری این همایش است.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی آبادان با اشاره به زمان و مکان برگزاری این همایش گفت: همایش ملی در محضر قرآن با موضوعات معرفت، اخلاق و علوم قرآنی نوزدهم اسفند ماه سال جاری در تالار مهر شهرستان آبادان برگزار خواهد شد.



وی با دعوت از عموم علاقه مندان برای شرکت در این همایش گفت: همایش در محضر قرآن از ساعت هفت تا 10 صبح روز جمعه برای شرکت عموم شهروندان به ویژه دانشگاهیان، طلاب، تشکلهای اسلامی، هیئتهای مذهبی برگزار می شود.



حجت الاسلام مدنی با اشاره به اینکه توسعه فرهنگ قرآنی جامعه را از گزند آسیبهای اجتماعی در امان نگه می‌دارد، گفت: آگاهی، بصیرت دینی و معنوی باید هدف اصلی اجرای برنامه های قرآنی باشد.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی آبادان به بهره مندی بیشتر از آموزه های قرآنی اشاره کرد و گفت: در سال جاری تلاش این اداره در راستای تعالی و پیشبرد آموزه های قرآنی در سطح شهر و به مراتب کشور بوده است.